Sevil Shhaideh e audiata la DNA in dosarul Belina. Si Orlando Teodorovici e audiat ca martor

Sevil Shhaideh, vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a sosit miercuri la DNA, pentru a fi audiata in dosarul Belina, in care este urmarita penal pentru abuz in serviciu.

Ea a sosit la sediul Directiei Nationale Anticoruptie cu putin inainte de ora 14:00, ora la care era programata audierea sa, si a stat la rand la intrarea in sediul institutiei.

Sevil Shhaideh nu a dorit sa raspunda la intrebarile jurnalistilor care o asteptau.

Imediat dupa sosirea ei, la sediul DNA a venit si fostul ministru al Fondurilor Europene Orlando Teodorovici. El a spus ca a fost citat ca martor, insa nu a precizat in ce dosar. Televiziunile de stiri au relatat insa ca ar fi vorba tot despre dosarul “Insula Belina”.

“Incerc sa aflu de ce am fost citat. Nu voi fi niciodata chemat mai mult decat martor. Nu sunt genul caruia sa i se poata sugera ceva”, a spus Teodorovici, la intrarea in sediul DNA, promitand ca va da mai multe detalii la iesire.

Presa a scris azi, citand surse, ca procurorii ar putea sa ii schimbe lui Sevil Shhaideh calitatea din dosarul Belina, devenind inculpat. In prezent, ea are calitatea de suspect.

Amintim ca, in 22 septembrie, DNA a anuntat ca Sevil Shhaideh este urmarita penal pentru abuz in serviciu, in dosarul “Insula Belina”.

Totodata, in acelasi dosar, procurorii anticoruptie au cerut avizul Parlamentului pentru urmarirea penala a Rovanei Plumb, acuzata de complicitate la abuz in serviciu.

Vicepremierul Sevil Shhaideh este suspecta de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cand era secretar de stat la MDRAP, intr-un dosar conform caruia, in 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman. Ulterior, la doar cateva zile, au fost inchiriate tot ilegal unei firme private, sustin procurorii anticoruptie.

Rovana Plumb este acuzata de procurori ca “in calitate de ministru al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, cu intentie a ajutat la savarsirea faptei penale retinute in sarcina suspectei Sevil Shhaideh”.

