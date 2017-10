Sevil Shhaideh a capatat trei functii banoase la OMV Petrom – salariu de 20.000 de euro pe an plus bonusuri uriase de sedinta

Sevil Shhaideh a fost numita membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale companiei.

Informatia apare vineri intr-un raport al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti si citat de Agerpres.

Mandatul lui Sevil Shhaideh in aceste functii este valabil incepand de joi, 26 octombrie, pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor.

Fostul ministru ocupa aceste functii dupa ce Mihai Busuioc a renuntat la mandat in urma numirii sale ca presedinte al Curtii de Conturi.

OMV Petrom isi plateste cei noua membri ai Consiliului de Supraveghere cu un salariu de baza de 20.000 de euro net pe an. In plus, ca membru al Comitetului de Audit, Shhaideh va lua inca 4.000 euro pe sedinta, iar ca membru al Comitetului Prezidential alti 2.000 de euro pe sedinta, potrivit Profit.ro.

Amintim ca Shhaideh si-a dat demisia din Guvernul Tudose la inceputul lunii octombrie, dupa ce DNA a declansat urmarirea penala pe numele sau pentru abuz in serviciu, in Dosarul Belina.

Shhaideh este acuzata de fapte comise in 2013, cand era secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. Alaturi de alte persoane, a trecut ilegal parti din Insula Belina si Bratul Pavel din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private.

Dupa ce si-a dat demisia de la Ministerul Dezvoltarii, premierul Tudose a numit-o pe Shhaideh consilier de stat in Guvern.

ziare.com