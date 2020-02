Sesizarea CCR pe numirea lui Orban ca premier: Parlamentul si Presedintia trebuie sa-si prezinte pozitia pana vineri

Parlamentul si Presedintia au termen pana in 14 februarie pentru a-si prezenta pozitia referitoare la sesizarea PSD in legatura cu nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oara ca premier, a anuntat Curtea Constitutionala, data sedintei de judecata fiind stabilita ulterior.

Conform textului sesizarii, conflictul de natura constitutionala intre cele doua autoritati ale statului consta in exercitarea in mod discretionar a atributiilor presedintelui.

“Referitor la cererile presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului de solutionare a conflictului dintre Presedintele Romaniei si Parlamentul Romaniei s-a stabilit ca pana la 14 februarie partile sa isi exprime punctul de vedere. Termenul pentru sedinta de judecata se stabileste ulterior”, a anuntat marti dimineata Curtea Constitutionala.

“Conflictul juridic de natura constitutionala consta in exercitarea in mod discretionar a atributiilor Presedintelui Romaniei, astfel cum acestea sunt reglementate de Constitutia Romaniei, republicata, constand in desemnarea, in data de 6 februarie 2020, a candidatului Ludovic Orban la functia de prim-ministru, prin Decretul nr. 82/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883 din 6 februarie 2020, cu incalcarea, in mod direct sau indirect, a urmatoarelor principii sau dispozitii constitutionale:

1. principiul colaborarii loiale intre institutiile publice, derivat din art. 1 alin. (4); 2. obligatia constitutionala de a veghea la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice, inscrisa in art. 80 alin. (2) teza I; 3. obligatia constitutionala de a exercita functia de mediere intre puterile statului, inscrisa in art. 80 alin. (2) teza a II-a”, se arata in textul sesizarii initiate de PSD.

In opinia PSD, prin acest demers, presedintele Romaniei a nesocotit si a deturnat de la scopul prevazut de legiuitorul constituant dispozitiile imperative inscrise in art. 114 alin. (2) din legea fundamentala, potrivit carora Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, a fost votata in conditiile art. 113.

“Nominalizandu-l drept premier pe Ludovic Orban, Presedintele Romaniei incalca vointa Parlamentului, care tocmai i-a retras increderea acestuia prin recenta motiune de cenzura. Respingand propunerea de premier formulata de o majoritate parlamentara, Presedintele Romaniei va declansa, astfel cum a declarat, un conflict juridic de natura constitutionala, impiedicand formarea unui Guvern, cu scopul declarat de a dizolva Parlamentul si de a ajunge la ‘alegeri anticipate'”, se arata in sesizare.

