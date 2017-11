Serban Nicolae neaga ca a spus ca partizanii anticomunisti au daunat Romaniei si ca Stalin si Churchill sunt, in egala masura, doi criminali. VIDEO cu ce a spus senatorul de fapt

Senatorul PSD Serban Nicolae neaga ca ar fi spus ca partizanii anticomunisti au daunat Romaniei si ca Stalin si Churchill sunt, in egala masura doi criminali.

Mai mult, el se plange ca dupa stirea aparuta pe “un site de presupuse stiri” oamenii il injura, il blesteama si il ameninta.

“Fake news.ro si Militienii Opiniei. De doua zile, mai multi cetateni cu drepturi ma critica, imi dau lectii, imi adreseaza scrisori deschise, ma injura, ma blestema, ma ameninta si multe alte asemenea. Se fac articole de presa (?!), emisiuni tv, o intreaga isterie. Si toate acestea, nu pentru ce am spus sau ce gandesc. Ci, pentru ce a spus un site de presupuse stiri ca as fi spus. (…) Cei de la fake news.ro au pus un titlu agresiv si au inversat declaratiile”, isi incepe social democratul postarea de pe Facebook.

Serban Nicolae precizeaza ca, de fapt, in cadrul unei dezbateri la comisia juridica a Senatului, initiatorul unui proiect de lege si-a argumentat propunerea, intre altele, cu urmatoarele afirmatii:

1. Rezistenta armata anticomunista din munti a inceput inca din 1944.

2. Partizanii din munti se luptau cu trupele de Securitate.

3. Neagu Djuvara a fost implicat in mai multe actiuni ale CIA prin care partizani anticomunisti erau parasutati in Romania.

Social democratul spune ca, in replica, el a precizat ca nu poate fi de acord cu asemenea argumente si relateaza care ar fi fost, de fapt, declaratiile lui:

In concluzie, el afirma ca:

“1. Am raspuns unor argumente si mi-am exprimat unele opinii legate de rezistenta armata din munti derulata in perioada postbelica.

2. Nu am facut consideratii generale asupra rezistentei anticomuniste , nu am facut aprecieri cu privire la persoane si nici nu am manifestat lipsa de respect fata de eroismul celor care s-au opus regimului de tip sovietic instalat in Romania. Nu am asemenea opinii. Am un respect deosebit pentru profesorul Radu Ciuceanu si nu mi-as permite niciodata sa insult eroismul si suferintele unor oameni care au luptat pentru crezul lor.

3. Nu am spus niciodata ca CIA exista inainte de 1947.

4. Nu am facut analize comparative intre viata si activitatea lui Churchill si Stalin, ci m-am referit strict la impartirea Romaniei astfel cum au convenit-o cei doi. E opinia mea.

5. Nu am niciun respect pentru adeptii asasinatului politic si nici pentru cei care au tras in romani, indiferent de care parte s-au aflat sau ce justificari au avut".

Dar, desi Serban Nicolae neaga ca ar fi facut analize comparative intre viata si activitatea lui Churchill si Stalin, iata de fapt declaratiile lui: