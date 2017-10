Senatul spaniol a votat ca Madridul sa preia controlul direct al Cataloniei, dupa declararea independentei regiunii

Parlamentul Cataloniei a adoptat vineri o rezolutie care declara ca regiune devine un “stat independenta sub forma unei republici”, inainte de a intona imnul partizanilor independentei, in absenta celei mai mari parti a deputatilor de opozitie, scrie AFP. Zeci de mii de catalani aflati pe strazile Barcelonei au izbucnit in urale. Tot vineri, la scurt timp, Senatul spaniol a votat ca Madridul sa preia controlul direct al Cataloniei.

Drapelul Spaniei a fost dat jos de pe Parlamentul catalan, anunta Digi24.

Rezolutia de la Barcelona cere executivului catalan sa negociere recunoasterea republicii in strainatate, in conditii in care niciun stat nu si-a manifestat sprijinul pentru separatisti. Aceasta rezolutie afirma ca se constituie “o republica catalana, ca stat independent si suveran, de drept, democratic si social”.

Senatul Spaniei a votat aplicarea articolului 155 din Constituție. Parlamentul spaniol îl autorizează pe premierul Rajoy să preia controlul asupra Cataloniei.

Articolul respectiv permite statului central să preia controlul asupra unei comunităţi autonome dacă nu-şi respectă obligaţiile impuse de Constituţie sau alte legi.

Majoritatea senatorilor (214 voturi „pentru” față de 47 „împotrivă”) i-au acordat astfel premierului spaniol Mariano Rajoy puterea să aplice măsuri fără precedent, inclusiv destituirea preşedintelui separatist al Cataloniei, Carles Puigdemont, şi a cabinetului acestuia.

Senatul spaniol îl autorizează totodată pe Rajoy să plaseze sub tutelă Parlamentul catalan.

Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca premierul spaniol Mariano Rajoy are “sprijin deplin” pentru a face sa fie respectat statul de drept in Spania. ”Am un interlocutor in Spania, este premierul Rajoy.(…) Exista un stat de drept in Spania, cu reguli constitutionale”, a spus Macron.

Guvernul german a anuntat ca nu recunoaste independenta Cataloniei.

Oficial al NATO, citat de Reuters: “Spania este un aliat implicat, ce aduce contributii importante la securitatea noastra comuna. Chestiunea privind Catalonia este o problema interna, care ar trebui rezolvata in conformitate cu prevederile constitutionale din Spania”.

Spania ramane “singurul nostru interlocutor”, a declarat si Donald Tusk, presedintele Consiliului UE. ”Pentru UE, nu se schimba nimic. Spania ramane singurul nostru interlocutor”, a scris Tusk pe contul sau de Twitter, cerand totodata guvernului spaniol sa “favorizeze forta argumentului mai degraba decat argumentul fortei”.

Departamentul de Stat al SUA afirma ca regiunea Catalonia este parte integranta din Spania, Washingtonul sustine masurile guvernului spaniol de a mentine Spania unita

Bancile catalane isi accentueaza caderea, vineri, pe Bursa din Madrid: CaixaBank, a treia banca spaniola, pierdea 5% iar Banco Sabadell 6% in jurul orei 13,50 GMT.

