Senatul a votat ca seful DGIPI sa fie numit de ministrul de Interne. CSAT a fost eliminat din procedura de numire

Senatul a adoptat luni cu majoritate de voturi, in calitate de camera decizionala, OUG 76/2016 prin care Guvernul Ciolos a infiintat Directia Generala de Protectie Interna (DGPI). Puterea a eliminat insa din textul actului normativ obligativitatea ca directorul general al institutiei sa fie militar, precum si pe aceea ca el sa fie numit in functie cu avizul CSAT.

Potrivit articolului 8, alin. 1 al Legii de aprobare a ordonantei de urgenta, “directorul general al Directiei Generale de protectie Interna este numit si eliberat din functie de catre ministrul Afacerilor Interne”.

In textul ordonantei se prevedea ca directorul DGPI este cadru militar in activitate si este numit in functie prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului Afacerilor Interne si cu avizul CSAT.

Noua forma a legii a fost adoptata la initiativa senatorilor din arcul guvernamental, cu 75 de voturi pentru, 29 impotriva si 2 abtineri.

Opozitia a contestat cu vehementa in plenul Senatului modificarea OUG 76/2016.

“Se propune ca, desi DGPI este o structura care defasoara activitati secret de stat, CSAT sa nu mai aiba aviz la nominalizarea sefului acestei directii (…) A fost o batalie formidabila de Revolutie incoace ca fiecare sa isi faca un serviciu secret (…) Parerea mea este ca a rupe total de CSAT acest serviciu este o greseala si vom vedea peste ani ce se va intampla. Bine ar fi sa votam impotriva legii si poate sa o reluam candva in alta forma”, a declarat senatorul PMP Traian Basescu.

Fostul presedinte a propus retrimiterea la comisie a legii, dar solicitarea i-a fost respinsa prin votul majoritatii.