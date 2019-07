Senatul a decis: Votul in diaspora se va desfasura pe parcursul a trei zile

Senatul a adoptat, luni, proiectul legislativ in materie electorala care prevede ca votul in strainatate sa se desfasoare pe parcursul a trei zile, iar alegatorii care au stat la coada pana la ora 21.00, cand se inchid sectiile de vot, sa poata vota pana la ora 00.00.

Votul final se va da miercuri in Camera Deputatilor, camera decizionala.

Propunerea legislativa a fost adoptata, in procedura de urgenta, cu 75 de voturi pentru, 0 impotriva si 9 abtineri. Votul a fost reluat deoarece nu se intrunise initial numarul de voturi necesare pentru ca proiectul de lege sa fie adoptat. La primul votul au fost doar 68 de voturi, din necesarul de 69 de voturi pentru adoptare.

De asemenea, inaintea adoptarii proiectului de lege raportul cu amendamente admise a fost adoptat cu 69 “pentru”, unul contra si 10 abtineri.

UDMR s-a pronuntat prin liderul grupului senatorilor impotriva reluarii votului pe initiativa legislativa, Uniunea fiind si impotriva punerii proiectului pe ordinea de zi.

Astfel, romanii din strainatate vor vota pe parcursul a trei zile, respectiv vineri, sambata si duminica.

Legislatia a fost completata, astfel incat alegatorii care vor fi prezenti la coada la inchiderea sectiei de vot, respectiv ora 21:00, sa poata vota pana la ora 23.59.

“La ora 21:00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului de vot. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa isi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnati de biroul electoral al sectiei de votare, din cadrul acestuia, verifica la ora 21:00 daca in afara sediului sectiei de votare se afla alegatori care asteapta sa isi exercite dreptul de vot si constata si monitorizeaza ordinea in care acestia au acces in localul de vot. Alegatorii aflati in situatiile prevazute pot vota pana cel mult la ora 23:59”, potrivit modificarii aduse articolului 46 din Legea 334/2006.

O alta modificare vizeaza introducerea votului prin corespondenta si pentru alegerile prezidentiale. De asemenea, a fost simplificat procesul de vot prin automatizarea listelor suplimentare.

Actul normativ introduce si obligatia Ministerului de Externe de a solicita date despre numarul romanilor din Diaspora.

Proiectul legislativ prevede, de asemenea, ca alegatorii vor putea sustine mai multi candidati.

“Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine mai multi candidati”, prevede modificarea adusa articolului 4.

In legea in vigoare, un alegator putea sustine un singur candidat.

Comisia juridica a Senatului a intocmit un raport favirabil, cu amendamente.

ziare.com