Senatul a adoptat proiectul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic din Tg. Mures

Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat si de Camera Deputatilor, relateaza Agerpres.

Senatorii au adoptat cu 71 de voturi pentru, 4 abtineri si 20 impotriva propunerea legislativa a unor parlamentari UDMR. In favoarea proiectului au votat senatorii PSD, ALDE, USR si UDMR, iar PNL si PMP impotriva.

Reamintim ca, in decembrie 2017, deputatii au adoptat cu cu 172 voturi “pentru”, 62 “contra” si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a Liceului Teologic.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic ca unitate de invatamant preuniversitar, cu predare in limba maghiara, parte a sistemului national de invatamant, prin divizarea partiala a Liceului “Bolyai Farkas” din Targu Mures.

Potrivit proiectului, liceul dobandeste si pastreaza personalitatea juridica, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea Educatiei Nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Scoala cuprinde clase de invatamant primar, gimnazial si liceal, filiera teoretica fiind organizata pe profilurile umanist si real, iar cea vocationala pe profilul teologic, specializarea cultul romano-catolic.

“Se infiinteaza Liceul Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc, denumit in continuare Liceul, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, parte a sistemului national de invatamant, cu sediul in localitatea Targu Mures, strada Mihai Viteazul nr. 15, corp B, judetul Mures, prin divizarea partiala a Liceului ‘Bolyai Farkas’ din Targu Mures’”, prevede textul adoptat.

Liceul este cuprins in reteaua scolara a municipiului Targu Mures, incepand cu anul scolar 2018 – 2019, de catre Consiliul local Targu Mures, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Potrivit unui amendament al Comisiei de invatamant din Senat, insusit de plen, “evaluarea periodica, autorizarea de functionare provizorie pentru nivelurile si profilurile nou-infiintate, precum si acreditarea celor care au autorizatie de functionare provizorie, se realizeaza potrivit legii”.

Liderul grupului UDMR din Senat Cseke Attila a subliniat ca proiectul legislativ corespunde “in integralitate” cadrului legal existent in Romania pentru infiintarea acestei scoli.

“Nici grupul parlamentar UDMR nu isi dorea ca acest proiect legislativ sa trebuiasca sa fie formulat. Si noi ne doream ca aceasta chestiune a infiintarii si functionarii acestui liceu sa poata fi rezolvat la nivelul autoritatii administratiei publice locale. Din pacate, istoria ultimilor trei ani ne arata ca acest lucru nu a fost posibil, iar interesul copiilor, al elevilor si al familiilor si al comunitatii din care fac parte este, totusi, mai important decat a avea declaratii care pot fi catalogate ca fiind si politice. (…) Evolutia acestui proiect legislative si al legii nu este ingreunata de catre aceasta hotarare a instantei”, a spus Cseke.

Liderul grupului USR din Senat, Vlad Alexandrescu, a precizat ca votul favorabil al senatorilor USR a avut in vedere, in principal, dreptul copilului la educatie, la intarirea identitatii lui si la libertatea religioasa.

“Va amintesc ca Targu-Mures este una din zonele in care in trecut au fost tensiuni etnice si acum imi amintesc cu tristete evenimentele din 1990 si credem ca numai prin dialog, toleranta, respectarea dreptului la educatie, identitate, cultura se pot aplana aceste tensiuni. Votul USR nu are nicio legatura cu vreo negociere politica intre partide si vine pe platforma politicilor sociale, a apararii drepturilor omului pe care USR le-a aparat si le va apara intotdeauna”, a afirmat Alexandrescu.