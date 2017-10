Senatul a adoptat Legea vaccinării. Amenzi uriase pentru părinții care refuză vaccinarea

Plenul Senatului a adoptat Legea vaccinării, care îi va obliga pe părinții care nu și-au vaccinat copiii să o facă. În absența vaccinurilor obligatorii, copiii vor fi primiți la școală sau grădiniță, însă o dată la trei luni părinții vor fi chemați pentru a li se explica beneficiile vaccinării și dacă în continuare refuză aceștia pot fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Senatorii au votat această lege cu 99 de voturi și o abținere.

Legea prevede că responsabilitatea vaccinării revine părinților sau celorlalți reprezentanți legali. Cei care vor refuza vaccinarea vor trebui să consemneze refuzul în scris, pentru că altfel se va prezuma că există consimțământ pentru vaccinare. Totuși, cei care au o contraindicație constatată medical la un anumit tip de vaccin, nu vor fi obligați să-l facă, dar vor fi obligați să prezinte documentul de la medicul care a constat contraindicația.

Atunci când îi vor înscrie la școală, părinții vor trebui să aducă un document din care să reiasă dacă au fost vaccinați sau nu. Lipsa vaccinării nu va atrage respingerea copilului la înscrierea la școală, proiectul de act fiind destul de clar la acest capitol.

“La data înscrierii copiilor sau a adulților într-o unitate de învățământ sau într-o altă colectivitate, așa cum este definită de prezenta lege, aceasta are obligația de a solicita prezentarea unei adeverințe, emisă de către medicul de familie care are în evidența sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii”, potrivit actului.

Pentru copiii nevaccinați la momentul înscrierii la școală, părinții vor trebui să aducă, de la comisia teritorială de vaccinare, până la momentul când încep efectiv cursurile, fie un calendar de recuperare pentru vaccinurile obligatorii (pe care îl va elabora comisia și pe care părinții vor trebui să îl accepte, sub presiunea amenzii), fie un document medical din care să reiasă că acel copil nu poate fi vaccinat cu cu un anume vaccin pentru că ar fi contraindicat. Practic, copiii vor trebui să recupereze vaccinurile nefăcute în cel mult un an de zile.

Copiii nevaccinați vor fi luați în evidențele comisiilor teritoriale de vaccinare. Drept urmare, părinții lor vor fi chemați o dată la trei luni pentru a fi convinși să accepte planul de recuperare a vaccinării, la care ne refeream mai sus. Practic, pentru copiii care sunt deja la școală, părinții vor trebui să accepte într-un final planul de recuperare. Altfel, ei vor risca să fie amendați, potrivit proiectului, cu sume între 5.000 și 10.000 de lei.

Categoriile de vaccinari obligatorii sunt:

vaccinarile cuprinse in Calendarul National de Vaccinare pentru copii;

vaccinarile impuse de situatii epidemiologice care implica vaccinarea ca masura de interventie in vederea limitarii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

vaccinarile pentru personalul medico-sanitar din unitatile sanitare publice si private;

vaccinarile pentru alt personal din unitatile publice si private care prin natura atributiilor sunt expuse suplimentar la boli infectioase sau pot reprezenta surse de infectie care ar putea pune in pericol sanatatea publica, stabilite prin hotarare de guvern.