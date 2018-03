Senatul a adoptat Legea Referendumului, pe care Iohannis a trimis-o la reexaminare

Senatul a respins cererea de reexaminare a presedintelui Iohannis si a adoptat Legea Referendumului, luni, prin care seful statului este scos practic din procedura de organizare a consultarii populare.

Senatorii au adoptat Legea pentru modificarea si completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului in forma trimisa la promulgare, cu 82 de voturi “pentru”, 32 “impotriva” si doua abtineri.

Presedintele Klaus Iohannis ceruse pe 14 martie Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.

“Cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei in ultima duminica a perioadei de 30 de zile prevazuta in Constitutie, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale, Guvernul avand obligatia de a aduce la cunostinta publica, de indata, prin mijloace de comunicare in masa, textul acestuia si data referendumului”, prevede textul adoptat.

Proiectul a fost adoptat initial in Parlament in luna septembrie, dar actul normativ a fost atacat la CCR de parlamentari PNL si USR. In cuprinsul sesizarii, autorii obiectiei de neconstitutionalitate au sustinut ca legea contine norme care sunt de natura sa afecteze atributia Curtii Constitutionale de a se pronunta in termen de cinci zile de la adoptare asupra legii de revizuire a Constitutiei.

In acest sens, au aratat ca articolul unic pct. 2 din legea criticata stabileste in sarcina Parlamentului obligatia de a transmite Curtii Constitutionale legea de revizuire intr-un termen de doua zile de la adoptare.

Autorii sesizarii au criticat si faptul ca in lege se atribuie Guvernului competenta de a stabili, prin hotarare, data organizarii referendumului pentru revizuirea Constitutiei, desi acesta este un drept exclusiv al Parlamentului.

Curtea a admis, pe 3 octombrie, obiectia de neconstitutionalitate, iar Senatul si apoi Camera Deputatilor au reformulat textele.

Cererea de reexaminare si actul normativ vor fi dezbatute de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.