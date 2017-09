Senatorul PSD Nicolae Badalau are dosar penal pentru ca l-ar fi lovit cu pumnii, la o nunta, pe un fost deputat PNL

Un nou episod violent s-a petrecut, sâmbătă seară, între doi lideri politici din România. Senatorul PSD Nicolae Bădălău (foto), președintele executiv al social-democraților, s-a ales cu dosar penal după ce l-a lovit pe fostul deputat PNL Marin Anton, la o nuntă la care erau invitați.

Marin Anton susţine că pesedistul l-a lovit cu pumnul şi i-a adresat mai multe injurii, motiv pentru care a depus plângere la poliție.

Oamenii legii au început deja o anchetă, iar dosarul urmează să fie preluat de Parchetul General, anunta Antena 3.

Politicianul liberal Marin Anton a povestit la Digi24 cum s-a ajuns la altercaţia cu nr.2 din PSD, Nicolae Bădălău, la o nuntă în Giurgiu, şi spune că motivul ascuns al disputei izbucnite din senin ar fi unul politic: faptul că a criticat activitatea senatorului social-democrat.

„Am venit la nunta copilului unui prieten, primarul din Comana, unde sora miresii este fina mea, iar când am sosit, fina mea ne-a cerut să mergem afară să vedem fetițele. Am ieșit cu nevastă-mea afară să vedem finuțele mici și afară, după ce am văzut asta, dl. Bădălău era într-un cerc de 6-7 bărbați și a început să mi se adreseze: Băi, Antoane…și înjurături, amenințări, jigniri…a culminat cu faptul că a venit spre mine și mi-a dat cu pumnul, m-a lovit cu pumnul în gură. Asta-i tot ce s-a întâmplat. După ce m-a lovit, a fost luat de acei bărbați, printre ei era și fiul lui, care, la fel de violent în limbaj și comportament, și dumnealui m-a amenințat și mă jignea. Am intrat în restaurant, eu am fost în stare de șoc 10-15 minute, m-am sfătuit cu nevastă-mea, am plecat la poliție, am relatat cazul și acum dimineață am fost la IML pentru un certificat medico-legal”, a povestit Marin Anton la Digi24.

Conflictul nu a pornit de la nimic, susține deputatul, care crede totuți că Nicolae Bădălău e supărat pentru că sunt singurul care i-a criticat activitatea politică și activitatea desfășurată de social-democrat în Giurgiu.„Probabil că supărarea dumnealui de aici vine”, a spus Marin Anton. „De aici, de la competiția politică până la limbajul și virulența și violența comportamentului e distanță mare”, a punctat liberalul. „N-ai voie nici să critici, dacă dumnealui e la putere și e mare senator în Parlamentul României și e mare prim-vicepreședinte sau vicepreședinte, al doilea om în PSD, nu ai voie să zici nimic de activitatea dumnealui”, își explică deputatul liberal ieșirea nervoasă a politicianului PSD. Marin Anton susține că a spus câteva „adevăruri față de matrapazlâcurile” din județul Giurgiu, făcute de Nicolae Bădălău, și de aici nemulțumirea. Spune însă că este pentru prima dată când are o astfel de dispută violentă cu senatorul social-democrat. „N-am reacționat în niciun fel, nici verbal, nici fizic”, a spus el, explicând că i-a fost chiar teamă că va lua bătaie de la persoanele „mai musculoase” din anturajul lui Nicolae Bădălău, iar un timp a fost șocat de cele întâmplate.

La întreaga scenă a asistat și soția deputatului liberal.