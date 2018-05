Senatorii au votat: Evazionistii nu mai merg la inchisoare daca achita prejudiciul plus 50%

Senatorii juristi au dat, marti, raport de admitere in cazul proiectului legislativ care vizeaza prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu un amendament care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza.

“Am renuntat la urmarirea penala daca prejudiciul este achitat integral in cursul urmaririi penale si am adaugat noi, pe langa penalitatile legale de platit care raman in continuare, si un anumit cuantum, un plus de 50% care se aplica la suma datorata pentru a descuraja evaziunea fiscala. Si important de spus – aceasta procedura se poate aplica unei persoane o singura data. (…) E o prioritate pentru noi recuperarea prejudiciului si aducerea banilor la buget si nu trimiterea oamenilor la inchisoare”, a precizat initiatorul amendamentului, presedintele Comisiei Juridice, senatorul PSD Robert Cazanciuc.

El a adaugat ca rolul legiuitorului este acela de a preveni savarsirea unor fapte.

“E o renuntare la urmarire penala, o solutie prevazuta in Cod in anumite conditii. Poate beneficia de o asemenea procedura cu o penalitate de 50% o singura data, tot ca o forma de descurajare si de a-i invata pe oameni ca anumite fapte pot sa aiba anumite consecinte deosebit de grave daca ele sunt repetate. Interesul statului nu este de a cheltui sume cu cei care au gresit, ci de a recupera in primul rand prejudiciul, pentru a descuraja neplata taxelor”, a afirmat Cazanciuc.

In expunerea de motive a proiectului se arata ca, “avand in vedere faptul ca, in cazul infractiunilor de evaziune fiscala, cel mai important este recuperarea prejudiciului suferit de stat, initiatorii propun o motivare a celor care comit astfel de fapte pentru a acoperi prejudiciul creat.

In plus, trebuie avut in vedere ca scopul pedepselor este preventia, reeducarea, dar si recuperarea prejudiciilor si nu mentinerea persoanei in detentie, fapt ce atrage si mai multe cheltuieli din partea statului”.

Proiectul pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, initiat de parlamentari PSD, va fi supus dezbaterii plenului Senatului, in calitate de prima camera sesizata.

ziare.com