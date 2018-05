Senatorii au modificat legea evaziunii fiscale: Dai prejudiciul inapoi plus 50%, nu mai ajungi la inchisoare

Plenul Senatul a adoptat, marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza.

Initiatorii sustin ca modificarea are ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs, dar si reducerea cheltuielilor statului cu detentia condamnatului.

Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala, daca in cursul urmaririi penale sau a judecatii, inculpatul sau condamnatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, se va dispune renuntarea la urmarirea penala, respectiv renuntarea la pedeapsa amenzii penale sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

In situatia in care condamnatul nu acopera suma dispusa in termenul stabilit, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere se va transforma in pedeapsa inchisorii cu executare.

“Am renuntat la urmarirea penala daca prejudiciul este achitat integral in cursul urmaririi penale si am adaugat noi, pe langa penalitatile legale de platit care raman in continuare, si un anumit cuantum, un plus de 50% care se aplica la suma datorata pentru a descuraja evaziunea fiscala. Si important de spus – aceasta procedura se poate aplica unei persoane o singura data. (…) E o prioritate pentru noi recuperarea prejudiciului si aducerea banilor la buget si nu trimiterea oamenilor la inchisoare”, a precizat initiatorul amendamentului, presedintele Comisiei juridice, senatorul PSD Robert Cazanciuc.

In expunerea de motive a proiectului se arata ca, “avand in vedere faptul ca, in cazul infractiunilor de evaziune fiscala, cel mai important este recuperarea prejudiciului suferit de stat, initiatorii propun o motivare a celor care comit astfel de fapte pentru a acoperi prejudiciul creat.

In plus, trebuie avut in vedere ca scopul pedepselor este preventia, reeducarea, dar si recuperarea prejudiciilor si nu mentinerea persoanei in detentie, fapt ce atrage si mai multe cheltuieli din partea statului”.

Proiectul pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, initiat de un grup de deputati PSD si adoptat marti de Senat cu 74 de voturi “pentru” si 33 “impotriva”, va fi dezbatut de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.

