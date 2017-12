Senatorii au adoptat ordonanta “revolutiei fiscale”

Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi “pentru” si 37 de voturi “impotriva”, urmand ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional.

OUG 79/2017 a primit miercurea trecuta raport de adoptare cu amendamente in comisia de buget a Senatului cu 6 voturi “pentru” si 2 abtineri.

Unul dintre amendamentele adoptate de comisia de buget a Senatului prevede ca firmele care realizeaza venituri pana la un milion de euro, cele care au un capital social de minimum 45.000 de lei si cu cel putin doi angajati pot opta intre impozitul pe profit si impozitul pe cifra de afaceri.

Alte amendamente adoptate in comisie prevad majorarea plafonului de deductibilitate la cheltuielile cu dobanda de la 200.000 euro, cum stabilise Executivul, la 3 milioane de euro si retinerea la sursa a impozitului aferent castigurilor obtinute din jocurile de noroc.

OUG 79 a fost adoptata de Guvern pe 8 noiembrie, una dintre principalele prevederi fiind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, o masura intens contestata de sindicate, de mediul de afaceri si de partidele de opozitie.

O alta prevedere este reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura contestata mai ales de primari, care spun ca vor ramane fara bani de investitii, iar unele administratii locale ar putea intra in incapacitate de plata. Cabinetul Tudose a explicat insa ca masura “are scopul sa reduca presiunea fiscala asupra veniturilor populatiei si, implicit, sa contribuie la cresterea nivelului de trai, precum si sa incurajeze mediul de afaceri, in special in ceea ce priveste cresterea investitiilor”.

In domeniul impozitarii societatilor, Ordonanta de Urgenta adoptata in sedinta din 8 noiembrie revizuieste sistemul de impunere a microintreprinderilor, astfel incat vor beneficia de impozit de 1% pe veniturile realizate si IMM-urile care realizeaza venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro si care in prezent platesc impozit de 16% pe profit.

De asemenea, se elimina conditia privind realizarea de venituri din consultanta si management. In prezent, firmele care obtin venituri din consultanta si management pot plati impozit pe veniturile microintreprinderilor, daca aceste venituri nu depasesc 20% din veniturile totale.

Totodata, se includ in acest sistem si persoanele juridice care nu intrau sub incidenta acestui impozit (persoanele juridice din domeniul asigurarilor, pietei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc si din domeniul extractiei resurselor naturale).

“Masura este benefica mediului de afaceri avand in vedere scaderea sarcinii fiscale si reducerea costurilor aferente calcului si administrarii impozitului”, sustine Guvernul.

OUG privind Codul Fiscal a fost adoptata intr-o sedinta de Guvern care s-a desfasurat in timp ce, in Piata Victoriei, cateva sute de persoane protestau fata de masurile care vor fi introduse astfel, in principal fata de transferul platii contributiilor de la angajator la angajat.

ziare.com