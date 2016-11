Senat: Cresteri de pensii, adoptate tacit. Punctul de pensie – cel putin 40% din salariu mediu brut, din 1 ianuarie 2017

Senatul urmeaza sa adopte tacit doua proiecte de lege care prevad cresterea pensiilor. Primul presupune ca punctul de pensie sa nu fie mai mic de 40% din valoarea salariului mediu brut de la 1 ianuarie 2017, in timp ce al doilea majoreaza pensiile celor care au lucrat in CAP-uri.

Prima propunere, initiata de mai multi parlamentari, in majoritate de la PSD, prevede ca valoarea punctului de pensie sa nu fie mai mica decat 40% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat incepand cu 1 ianuarie 2017, respectiv 45% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat incepand cu 1 iulie 2017, noteaza Mediafax.

Avand in vedere ca valoarea salariului mediu brut in 2016a fost de 2681 lei, punctul de pensie ar trebui majorat la 1072 lei de la 1 ianuarie 2017 si 1206 de la 1 iulie.

Cealalta initiativa prevede majorarea pensiilor celor care au lucrat la CAP pana la nivelul de 500 lei, de la 350 lei. Haralambie Vochitoiu (UNPR), unul dintre initiatori, sustine ca este “treaba guvernului” sa caute solutii pentru acest lucru.

Proiectele, in forma lor initiala, vor merge la Camera Deputatilor, care le va dezbate in calitate de for decizional.

