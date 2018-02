Seful SPP nu va fi audiat in Senat dupa acuzatiile pe care i le-a adus Dragnea

Seful SPP Lucian Pahontu (foto) nu va fi audiat la Senat dupa ce a fost acuzat de Liviu Dragnea ca se implica in politica si incearca sa influenteze membri ai Cabinetului Dancila.

Presedintele Comisiei din Aparare din Senat, liberarul Marcel Vela, a anuntat vineri ca nu exista motive pentru care Lucian Pahontu sa fie audiat.

“Nu avem in acest moment elemente constitutive pentru o astfel de audiere”, a sustinut Vela.

Parchetul General a dezmintit de asemenea informatiile vehiculate de o parte a presei potrivit carora ar efectua cercetari in acest caz.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, acuzandu-l ca se implica in politica. Ultima relatare legata de Pahontu a fost facuta de Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila.

“Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu – probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta – el a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui – eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui – si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului”, a relatat Dragnea la Antena 3.

Pahontu a confirmat ulterior pentru presa spusele lui Liviu Dragnea.

La Intrebarile presei, liderul PSD a sustinut ca nu ii va cere presedintelui Klaus Iohannis eliberarea din functie a lui Pahontu. In schimb, premierul Viorica Danicla a transmis ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP si ca nici ceilalti ministri ai Cabinetului nu isi doresc acest lucru.

ziare.com