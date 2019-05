Seful Sectiei Speciale, Gheorghe Stan, numit de PSD la CCR, retrage apelul in Dosarul Romsilva-Hrebenciuc

Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, denumita si Sectia Speciala, a retras apelul facut in Dosarul Romsilva, in care sunt judecati fostii deputati PSD Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam. Adresa transmisa la Inalta Curte este semnata de Gheorghe Stan si este datata 10 mai.

Gheorghe Stan (foto) a fost numit saptamana trecuta pe un post de 9 ani la Curtea Constitutionala, la propunerea PSD. Mandatul acestuia la CCR incepe in luna iunie 2019.

Cazul Romsilva este pe rolul completului de 5 judecatori, iar consecinta retragerii apelului este ca se vor judeca doar apelurile celor care au contestat sentintele, iar situatia juridica a acestora nu se mai poate agrava.

Procesul are termen astazi la completul de 5 judecatori.

Adam si Hrebenciuc au fost condamnati, in mai 2018, la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, iar fostul ministru al Justitiei Tudor Chiauriu a fost achitat.

In acest caz se judeca retrocedarea ilegala a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau.

Ancheta in acest dosar a fost realizata de DNA. Modificarile legislative realizate de PSD si ALDE, in cazul Legilor Justitiei, au dus la infiintarea in 2018 a Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, care are competenta in toate procesele in care sunt implicati magistrati.

In acest caz, sunt judecati mai multi judecatori, printre care si Anca Roxana Adam, sotia deputatului Ioan Adam, magistrat la Tribunalul Brasov.

“In interesul solutionarii dosarului penal nr. 2861/1/2018, aflat pe rolul ICCJ- Completul de 5 judecatori, cu termen de judecata la data de 13 mai 2019, avand ca obiect infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000), privind intimatul Chiuariu Tudor-ALexandru si altii, va incunostiintam ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie retrage apelul declarat impotriva Sentintei penale nr. 286 din data de 9 mai 2019, de catre PICCJ- DNA- Serviciul Teritorial Brasov,” se arata in cererea semnata de Gheorghe Stan, trimisa la Inalta Curte.

