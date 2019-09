Şeful Romsilva către pădurari: ”Nimeni nu vă va apăra în pădure, sunteți singuri”

Silvicultorii care patrulează prin pădure sunt singuri și lipsiți de apărare, astfel că ei ar trebui să plece în echipă sau să își informeze colegii ­des­pre locurile unde se deplasează, a declarat marți directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, la mitingul organizat în fața Parlamentului de ­Fe­derația Sindicatelor din Silvicultură Silva.

Peste o sută de pădurari din majoritatea județelor țării au participat, marți, la o demonstrație în fața Palatului Parlamentului, pentru a atrage atenția autorităților cu privire la violențele înregistrate în ultimele săptămâni împotriva pădurarilor.

Potrivit conducerii Federației Silva, manifestația a fost organizată după ce un pădurar din Pașcani a fost omorât, recent, de către hoții de lemne, iar alți doi silvicultori, din Borca (județul Neamț), respectiv Turda (județul Cluj), au fost bătuți și amenințați cu cuțitul de alți infractori surprinși la furat de lemne.

Referindu-se la silvicultorul omorât la Pașcani de hoții de lemne, directorul Romsilva a apreciat drept “incalificabil” faptul că pădurarul nu ceruse ajutorul colegilor anterior acțiunii din ziua respectivă.

“Iertați-mă, dar și incidentul de la Iași este expresia unei prime emoții: omul acela, singur în pădure, i-a surprins, oamenii aceia, la emoția aceea, n-au știut și au reacționat foarte prost și au ales cea mai proastă variantă, și este incalificabil ca tu, ca pădurar, simțind pericolul, să nu suni un coleg – ‘vino cu mine, dimineață la ora 4, pentru că s-ar putea să am un necaz acolo singur’. Şi știți și voi că riscurile în pădure sunt multe. Astfel de chestiuni vă recomand: plecați uneori în echipă, sunați-vă colegul – ‘vezi că plec acolo’, pentru că da, sunteți singuri în pădure și neapărați, și nu vă va apăra nimeni decât Dumnezeu”, a apreciat Gheorghe Mihăilescu.

Pe de altă parte, directorul Romsilva i-a informat pe silvicultori că a demarat discuțiile cu Poliția Română pentru clarificarea contextului în care pădurarii vor putea folosi din nou arme cu glonț.

“Eu vă susțin, sunt alături de voi, astăzi am cerut audiență la Poliția Română, pentru a clarifica chestiunea cu armele, voi căuta și voi vedea ce mecanism să punem în funcțiune, pentru că da, noi am avut arme de vânătoare, noi am avut arme cu țeavă scurtă, am avut multe arme, și legile s-au schimbat, și pe noi le-am lăsat așa. Referitor la uniforme, este gata decizia pentru uniforme. A fost un proces greoi, dar l-am dus la capăt, am adjudecat împreună cu voi modelul de uniformă, vă recomand și vă rog să o purtăm cu decență, cu respect, cu mândrie”, a afirmat Mihăilescu.

Potrivit conducerii Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, pădurarii nu mai au permisiunea de a purta arme cu glonț, ci doar arme cu gloanțe de cauciuc sau arme cu gaz, care nu îi sperie pe hoții de lemne.

Directorul Romsilva a susținut că prioritatea sa este siguranța silvicultorilor, pe care o plasează înaintea protecției mediului sau a profitabilității economice a pădurii.

Gheorghe Mihăilescu a apreciat că există o anumită emoție în societate față de modul în care se administrează pădurile și a cerut o mai bună comunicare din partea silvicultorilor.

Acesta le-a transmis pădurarilor că intenționează să discute cu liderii lor de sindicat câteva propuneri de modificare a statutului personalului silvic.

“Domnul președinte Stănescu (Alexandru Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură-Silvicultură din Camera Deputaților, prezent și el la miting, n.r.) m-a contactat zilele trecute și am spus că am câteva modificări, în sensul bun, la statutul personalului silvic. Dar mai întâi vreau să le discut cu domnia sa și cu liderii de sindicat și cu toată lumea, pentru a face un lucru corect, pentru că acest statut al personalului silvic a fost construit într-o perioadă de timp – 2002, pe un fost cod silvic, și actualul cod silvic trebuie ­ajus­tat cu el, pentru că sunt legi care se coroborează între ele. Da, am aceste modificări, dar le voi discuta cu sindicatul și cu președintele Comisiei, și după aceea le voi propune în Parlament, ele sunt pregătite, astfel că săptămâna viitoare să poate intra în procedură de avizare la Comisie și pe tehnica legislativă pe care Parlamentul României o aplică”, a încheiat directorul Regiei Naționale a Pădurilor. (Agerpres)