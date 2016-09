Şeful PNL Ilfov, Marian Petrache, audiat la DNA

Preşedintele PNL Ilfov, Marian Petrache, s-a prezentat, vineri dimineaţă, la DNA, pentru a fi audiat, potrivit România TV. Deocamdată nu se ştie în ce dosar s-a prezentat Marian Petrache la DNA.

La nicio saptamana dupa alegerile locale din 5 iunie, a aparut o inregistrare in presa, in care presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, ii spunea unui membru PNL sa aduca cat mai multi alegatori la sectiile de votare. Intrebat ce se intampla daca politia vine in control, Petrache era sigur ca autoritatile nu le vor face nimic si dadea de inteles ca nu este prima data cand recurge la o astfel de manevra, potrivit România TV.

Dosarul, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, era în cercetare la Poliţia Ilfov, pentru infracţiuni de fraudă la votul din 5 iunie. Poliţiştii de la IPJ Ilfov s-au autosesizat pe data de 11 iunie şi au deschis dosarul penal în care au făcut cercetări “in rem”. Dosarul a fost declinat catre Directia Nationala Anticoruptie.

Liderul PNL Ilfov, Marian Petrache, a susţinut că nu a încălcat legea şi că Parchetul ar trebui să cerceteze situaţia.