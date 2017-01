Seful Companiei de Drumuri a fost demis pentru cum a gestionat deszapezirea

Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Catalin Homor, a fost revocat din functie miercuri, dupa ce premierul Sorin Grindeanu a cerut inca de saptamana trecuta demiterea acestuia, pentru modul in care s-a facut deszapezirea in tara.

Consiliul de Administratie al CNAIR a decis inca de marti seara sa il dea afara pe Homor, iar acum urmeaza ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sa numeasca un nou director general la Compania de Drumuri.

Potrivit unor surse din cadrul institutiei citate de Economica.net, conducerea interimara va fi asigurata de Cristian Andrei, seful directiei de mentenanta.

Amintim ca Sorin Grindeanu i-a cerut sambata ministrului Transporturilor sa faca demersurile legale pentru demiterea lui Catalin Homor, pentru coordonarea deficitara a actiunilor de deszapezire.

Prim-ministrul a spus atunci ca este inadminisbila situatia ca, la 14 ore de la ridicarea primului cod portocaliu de viscol, sa mai avem 28 de drumuri nationale si doua austostrazi inchise.

Si in noaptea de marti spre miercuri a nins abundent in sudul tarii, iar la aceasta ora inca mai ninge in unele zone. Din cauza zapezii, traficul este inca paralizat in regiuni intregi. Sunt inchise autostrazile A2, A3 si A4, precum si zeci de drumuri nationale.

Directorul general al CNAIR, Catalin Homor, a fost numit in aceasta functie la finalul anului 2015 de catre Guvernul Ciolos, dupa ce anterior a fost director general al Metrorex.