Seful CJ Neamt, plasat sub control judiciar

Seful Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a scapat de arest si a fost plasat, vineri, sub control judiciar.

Judecatorii de la Tribunalul Bacau au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii DNA si au dispus instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile.

Presedintele CJ Neamt a fost retinut, joi, de procurorii DNA, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.

Procurorii anticoruptie sustin ca banii remisi de martor intr-un restaurant din Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.

Reactia lui Arsene

Ionel Arsene a transmis un mesaj pe o retea de socializare in care cere scuze parintilor si prietenilor lui pentru situatia in care se afla, dar ca va lasa “justitia sa arate adevarul”.

“Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma ca ati fost nevoiti sa treceti prin asta!

Va multumesc ca ati crezut in mine chiar daca situatia, sunt convins, v-a fost prezentata deformat. Au fost multe speculatii, multe interpretari care s-au facut cu privire la dosarul de care sunt vizat. Nu voi sta acum sa le demontez, ci voi lasa justitia sa arate adevarul.

Am incredere in conduita magistratilor, am incredere in capacitatea lor de a judeca cu celeritate acest caz. Nu voi face comentarii cu privire la dosar. Voi demonstra in instanta datele cu privire la nevinovatia mea. Va asigur ca sunt demn de toata afectiunea si increderea pe care mi-ati aratat-o in aceste zile!”, a scris Arsene pe Facebook.

Acesta a precizat ca nu va renunta la mandaul sau, pentru ca are mai multe proiecte de implementat.

“Celor care sperau ca prin aceasta actiune a procuraturii nu imi voi continua activitatea de presedinte al Consiliului Judetean Neamt le transmit ca nu voi renunta la exercitarea mandatului pe care nemtenii mi l-au incredintat. Avem treaba in perioada urmatoare, avem proiecte de implementat.

Sunt sigur ca voi toti imi veti fi in continuare alaturi pentru a ne duce la bun sfarsit toate proiectele promise, deoarece increderea oamenilor este cea mai de pret resursa pe care o putem avea!

Dumnezeu sa ne ajute!”, a mai scris el.