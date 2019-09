Seful Autoritatii Electorale si-a cumparat o cabina de dus cu telefon: Sa nu fiu neingrijit cand reprezint institutia

Autoritatea Electorala Permanenta a achizitionat, prin contract direct, o cabina de dus cu telefon, conform sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP).

Conform contractului atribuit direct prin SICAP, este vorba despre o cabina de dus, cu cadita, cu furtun si telefon in valoare de 1.521 de lei.

Aceasta urmeaza sa fie livrata la sediul AEP de catre Romstal, firma careia i-a fost atribuit contractul.

Data publicarii anuntului in SICAP a fost 30 august, iar contractul a fost atribuit pe 2 septembrie.

Presedintele AEP, Constantin Buica, a sustinut ca instalarea unei astfel de cabine era prevazuta in trecut si, in plus, nu poate sa fie “neingrijit” cand reprezinta institutia.

“Am dat ok-ul, acordul pentru a fi achizitionata o astfel de cabina, deoarece spatiul era prevazut pentru asa ceva. Sa stiti ca eu sunt un om care lucrez alaturi de colegii mei pana seara tarziu si e posibil asa cum am avut nevoie si ca secretar general de cabina de dus pentru ca am stat si 24 de ore la serviciu.

Si acum sunt convins ca va fi momentul, la un moment dat, sa folosesc aceasta cabina, astfel incat sa pot sa merg la o alta institutie sau la o alta. Ingrijit, sa nu fiu neingrijit cand plec mai departe si reprezint institutia. Exista orice motivare si motivatie cred eu, asa cum au stabilit specialistii la momentul respectiv ca sa existe acea cabina”, a declarat Buica la Digi24.