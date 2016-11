Sefa AEP a fost arestata. Saptamana trecuta isi bea cafeaua cu Maior la Washington, acum a ajuns dupa gratii

Ana Maria Patru, care a demisionat marti de la sefia Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzata de trafic de influnta si spalare de bani.

Decizia a fost luata miercuri seara de judecatorii Tribunalului Prahova, insa nu este definitiva, ci poate fi contestata la Curtea de Apel Ploiesti.

Procurorii DNA au cerut arestarea Anei Maria Patru motivand ca, lasata in libertate, aceasta ar putea influenta martorii din dosar, mai ales ca exista indicii ca ar fi incercat sa ascunda probe.

DNA a inceput marti urmarirea penala si a retinut-o pe sefa demisionara a AEP, dupa mai multe ore de audieri.

Ana Maria Patru abia se intorsese din Statele Unite, unde a participat ca observator la alegerile prezidentiale de pe 8 noiembrie si unde a fost primita de ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, joi, 10 noiembrie.

Dupa ce s-a intors in tara, marti, pe 15 noiembrie, procurorii DNA au descins la locuintele sale, pentru perchezitii, si iata ca in mai putin de 48 de ore sefa Autoritatii Electorale Permanente a fost arestata pentru trafic de influenta si spalare de bani. Intre timp si-a dat si demisia.

Patru este acuzata ca, in 2008, in calitate de vicepresedinte AEP, a pretins, iar in anul 2009 a si primit de la reprezentantii unei firme suma de 210.000 de euro, reprezentand contravaloarea unui apartament din Bucuresti.

In schimb, aceasta a promis ca va avea grija ca derularea unui contract incheiat de societatea respectiva cu AEP sa se desfasoare in conditii bune, dar si sa ajute firma sa obtina noi contracte, fapt care s-a si realizat.

Este vorba despre o firma IT de la care au fost cumparate mai multe softuri folosite la desfasurarea alegerilor din ultimii ani, potrivit unor surse citate de News.ro.

Ulterior, Patru a ascuns provenienta sumei de 210.000 de euro, prin folosirea unui circuit financiar fictive, cu ajutorul firmei beneficiare a contractului cu AEP si al unei societati controlate de sotul sau.

In cursul anului 2011, tot in calitate de vicepresedinte al AEP, Ana Maria Patru a pretins si primit de la reprezentantii aceleiasi firme contravaloarea unui autoturism marca Land Rover, in valoare de 15.000 euro. In schimb, ea a facut aceleasi promisiuni ca in anul 2008.

Ana Maria Patru mai este acuzata ca, in cursul anului 2011, tot in calitate de vicepresedinte al AEP, a pretins si primit suma de 50.000 euro de la administratorul unei alte firme, intervenind in schimb la Ministrul Economiei, astfel incat omul de afaceri sa fie primit in audienta, fapt care s-a si intamplat la scurt timp dupa interventia acesteia.

Procurorii sustin ca, pentru a ascunde identitatea adevaratului proprietar si beneficiarul real masinii Land Rover cumparat cu bani proveniti din cele doua fapte de trafic de influenta, in acelasi an, Patru a achizitionat si inmatriculat acest bun pe numele unei alte persoane.

Potrivit unor surse judiciare, sotul Anei Maria Patru ar fi incercat sa fuga in timpul perchezitiilor de la locuinta celor doi din judetul Valcea, avand asupra sa documente ale societatii sale radiate care “erau relevante pentru circuitul mitei”. Anchetatorii au reusit insa sa-l opreasca pe barbat.

