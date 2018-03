Sedinta solemna in Parlament, la 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Dragnea: Chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem? Eu vreau sa ne unim cu Moldova

Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

In cadrul sedintei, Liviu Dragnea a declarat ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova, intrebandu-i pe Adrian Candu si pe Iurie Leanca: “Chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem?”.

” (…) As vrea sa citesc (…) articolul 8 din Actul final de la Helsinki: ‘Toate popoarele au mereu dreptul, in deplina libertate, sa isi hotarasca cand si daca doresc statutul politic intern si extern, fara ingerinte exterioare si sa isi urmareasca dupa propria voie dezvoltarea politica, economica, sociala si culturala’. Pe baza acestui articol s-a reunificat Germania. Dragii mei colegi, domnule presedinte Candu, domnule vicepremier Iurie Leanca, chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem? Si ca sa nu existe echivoc eu o spun deschis, simplu si explicit: Eu vreau sa ne unim cu Moldova! Vreau sa fim impreuna in Europa, dar ca o singura natiune”, a afirmat Dragnea.

Si presedintele Senatului a luat cuvantul in sedinta solemna din Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, dupa exemplul anului 1918, doar vrerea parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau “va putea reface ceea ce a facut Sfatul Tarii cu un veac in urma”.

“Va propun, sub inspiratia evenimentelor de acum un secol din Basarabia, sa incercam sa aprindem in noi insine pasiunea pentru democratie care i-a animat pe ilustrii nostri inaintasi de la Chisinau si sa nu ne amagim: hotarul de pe Prut nu va disparea datorita talentului nostru diplomatic sau stiintei noastre de a negocia tratate si acorduri internationale. Nu-l vor sterge nici poeziile, cantecele sau declaratiile patriotice.

Dupa exemplul anului 1918, doar vrerea parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea ce a facut Sfatul Tarii cu un veac in urma si a desfacut hotararea arbitrara a marilor puteri totalitare in 1940. Nadajduiesc, asadar, ca vom gasi curajul, aici la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un Act al Unirii”, a declarat Tariceanu.

MS Margareta, custodele Coroanei romane, a declarat ca regele Mihai, nascut la trei ani de la Marea Unire, a fost “unul dintre simbolurile unitatii de neam”.

“Sa ne aducem aminte astazi de personalitatile din Sfatul Tarii si de bravii nostri soldati care au luptat pentru unirea noastra in anul 1918. Sa ne aducem aminte de oamenii nostri politici care indiferent de doctrina lor au consolidat procesul unirii. Sa ne aducem aminte de regele Ferdinand si de regina Maria, care niciodata nu si-au pierdut convingerea ca Romania va fi victorioasa in razboi si unita in timp de pace”, a declarat MS Margareta, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului.

Contributia Casei Regale la integrarea europeana a Republicii Moldova a inceput acum 100 de ani, in Basarabia strabunicilor sai Ferdinand si Maria, a precizat MS Margareta.

” (…) Unul din simbolurile unitatii de neam a fost tatal meu. Nascut trei ani dupa Marea Unire, regele Mihai a reprezentat timp de aproape un secol speranta, demnitatea si continuitatea, de ambele parti ale Prutului”, a spus Margareta.

La sedinta solemna a Parlamentului a vorbit si premierul Viorica Dancila, care a afirmat ca Guvernul pe care il conduce este ferm angajat sa aduca mai aproape momentul in care Romania si Republica Moldova vor avea un viitor comun in UE.

“Guvernul pe care il conduc este ferm angajat sa aduca cat mai aproape momentul in care Romania si Republica Moldova vor avea un viitor comun in Uniunea Europeana. Republica Moldova este si va ramane o prioritate pentru Guvernul Romaniei”, a declarat Viorica Dancila.

