Sedinta CEX la PSD. Taberele Dragnea si Tudose, fata in fata

Liderii PSD s-au reunit luni, incepand cu ora 14:00, la sediul central al partidului, in sedinta Comitetului Executiv la care se va decide soarta Guvernului condus de Mihai Tudose.

Variantele discutate pana acum de taberele din PSD sunt remanierea guvernului, restructurarea lui sau doar gasirea unui inlocuitor pentru Doina Pana, care a demisionat zilele trecute de la sefia Ministerului Apelor si Padurilor.

Pe agenda reuniunii conducerii social-democratilor se mai afla si relaxarea statutului, astfel incat liderii cu probleme penale sa nu mai fie suspendati din partid inainte de o condamnare definitiva, dar si convocarea unui congres extraordinar, la care sa fie aleasa o noua conducere, citeaza ziare.com surse politice.

Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, a stat de vorba un timp indelungat cu jurnalistii prezenti la sediul PSD, desi sedinta CEX ar fi inceput deja.

Buzatu a sustinut si el anuntarea candidatului PSD la prezidentiale, precizand insa ca nu vede deocamdata niciun “favorit”. Pe de alta parte, el a respins schimbarea premierului. “Nu am auzit, nu. In niciun caz nu am auzit de la Liviu Dragnea nici macar o propunere in legatura cu acest lucru, dimpotriva, in toate ocaziile in care ne-am intalnit s-a vorbit despre sustinerea guvernului”, a spus el.

Dumitru Buzatu a incercat sa minimalizeze importanta disputelor interne in partid, spunand ca “e o gluma” informatia privind o confruntare intre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, iar tensiunea ar fi, poate, o “tensiune electrica”.

El a avut o replica taioasa si pentru Marian Oprisan: “Nu am auzit de acest reformator in PSD. Eu pot sa identific pe oricine vorbeste, inca nu am ajuns sa aud voci”.

Despre restructurarea guvernului, Buzatu a spus ca trebuie vazut “daca premierul va propune, daca va fi supusa unei analize si, mai departe, daca va fi acceptata”.

“Sunt dispus sa pariez, desi nu imi plac pariurile, ca nu se va intampla nimic din ceea ce multi se asteapta. Nu e vorba de niciun razboi, sunt doar afirmatii facute de unii sau de altii”, s-a aratat el impaciuitor.

In ciuda insistentelor jurnalistilor, Dumitru Buzatu a refuzat sa confirme ca ar fi participat la o partida de vanatoare cu Liviu Dragnea si Niculae Badalau, spunand ca e treaba lui ce face in timpul liber.

In presa au aparut informatii conform carora in decembrie, sase lideri PSD, printre care Liviu Dragnea, Niculae Badalau, Paul Stanescu si Dumitru Buzatu, ar fi mers la vanatoare in judetul Giurgiu, ocazie cu care ar fi stabilit remanierea Doinei Pana si a unui secretar de stat, si ar fi negociat reducerea numarului de ministere si schimbarea altor ministri.

Cativa protestatari se aflau in fata sediului PSD, unde are loc sedinta conducerii.

Ecaterina Andronescu a sosit la sedinta CEX, spunandu-le jurnalistilor ca nu crede in existenta unor tabere in partid.

“Eu nu accept ca in PSD sa fie grupuri contondente, eu cred ca Romania trebuie unita in jurul unui proiect de tara”, a spus senatorul PSD.

Intrebata despre restructurarea guvernului, sustinuta de Mihai Tudose, Ecaterina Andronescu a raspuns: “E dreptul premierului sa faca lucrul acesta, nimeni nu i-l poate contesta si partidul il sustine in masura in care dialogul va duce la o solutie care se impune”, dar a adaugat ca “trebuie sa ne spuna premierul ce restructurare vrea sa faca”.

In plus, Ecaterina Andronescu a subliniat ca trebuie stabilit si anuntat candidatul PSD la presedintia Romaniei. “Trebuie stabilit candidatul, nu mai putem amana foarte mult. Cel care va fi legitimat prin vot trebuie sa isi asume aceasta responsabilitate, care nu e usoara”, a precizat senatorul PSD.

Mihai Tudose a ajuns la sediul PSD, refuzand sa stea de vorba cu jurnalistii si precizand doar ca isi sustine pozitiile exprimate inainte, adica varianta restructurarii guvernului. “Eu asa am declarat. Imi mentin parerea”, a spus premierul.

Fostii ministri Rovana Plumb si Florin Iordache, in prezent deputati, sustin ca nu se pune problema unor schimbari de substanta.

“Nu cred ca e momentul sa discutam de o restructurare, nici remaniere”, a spus Plumb, iar Iordache a intarit: “Cred ca nu. Guvernul functioneaza, avem nevoie de continuitate”.

Liviu Dragnea a ajuns la sediul PSD impreuna cu Codrin Stefanescu. Liderul PSD a evitat razand sa le raspunda jurnalistilor, spunand ca nu stie daca se impune o restructurare a guvernului si daca Mihai Tudose ramane premier. Intrebat daca se teme de un congres extraordinar, Dragnea a raspuns: “Nu”.

Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea, a ajuns la sediul PSD, confirmand discutiile avute dimineata cu premierul Tudose.

“Am niste probleme guvernamentale la nivelul judetului Vrancea, pe care trebuie sa le discut cu premierul. Dar in afara de aceasta chestiune, noi trebuie sa ducem la capat programul de guvernare si este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si implicit a guvernului.

Aparatul central este foarte incarcat si trebuie eficientizat, ca sa ne tinem de promisiunile facute romanilor”, a explicat Oprisan.

13:25 – Presedintele CJ Bistrita Nasaud, Radu Moldovan, a declarat ca nu a vazut in partid “vreo revolta populara care sa ceara inlaturarea presedintelui Liviu Dragnea”, care a fost ales de cei 400.000 de membri ai PSD.

Intrebat despre o posibila conducere colectiva a partidului, Moldovan a spus ca ea exista si la ora actuala, fiind formata din presedinte, vicepresedinti si ceilalti lideri cu functii.

Senatorul de Bistrita, Ioan Denes, ar fi inlocuitorul Doinei Pana, sustin surse din partid. Ajuns la sediul central, Denes a refuzat sa confirme, precizand doar ca organizatia PSD Bistrita “are o propunere” pentru acest post.

Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si unul dintre cei mai puternici lideri ai PSD, ar fi trecut din tabara lui Dragnea in cea a lui Tudose, au declarat surse social-democrate pentru money.ro

Mihai Chirica, primarul Iasiului (PSD), sustine schimbarea conducerii partidului. “PSD, ca cel mai mare partid al Romaniei, in momentul de fata sa faca o miscare, daca putem spune si inteligenta, si sa schimbe conducerea, astfel incat sa poata recupera pasii pierduti in 2017″, a declarat el.

Surse din anturajul premierului Tudose au declarat ca acesta isi doreste o conducere colectiva a PSD, din care sa faca parte liderii locali importanti, pana la stabilirea datei unui congres extraordinar, presedintele Liviu Dragnea urmand sa fie suspendat pana la alegerile interne.

Inainte de sedinta CEx, Mihai Tudose s-a intalnit, luni dimineata, la Palatul Victoria cu mai multi ministri si lideri judeteni ai PSD, printre care vicepremierul Marcel Ciolacu, cu ministrul Economiei, Gheorghe Simon, dar si cu Marian Oprisan (PSD Vrancea) si Adrian Tutuianu (PSD Dambovita).

Conform informatiilor aparute in presa, liderii locali sunt nemultumiti ca Liviu Dragnea a amanat evaluarea si restructurarea secretarilor de stat, zeci de astfel de posturi fiind vanate de liderii judeteni ai PSD.

In ceea ce priveste viitorul Cabinetului Tudose, Liviu Dragnea ar dori sa ramana acelasi numar de ministri, dar sa fie schimbat premierul, in timp ce Mihai Tudose presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, ar prefera un guvern mai suplu, cu mai putine ministere.