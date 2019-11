Ședința CEX la PSD: Dancila a plans si a vrut sa renunte la candidatura. Au fost exclusi din partid Ana Birchall si Cozmin Gusa

Social democrații s-au reunit marți, în ședința Comitetului Executiv, pentru a analiza rezultatul înregistrat în primul tur de scrutin la prezidențiale. Întâlnirea are loc în contextul în care PSD a obținut cel mai scăzut procent din ultimii ani și a pierdut 8 fiefuri din Moldova dar și județe ca Vîlcea, Constanța și Maramureș.

Comitetul Executiv al PSD s-a reunit la ora 16.00 la sediul PSD din Kiseleff. Liderii ca Paul Stănescu, Marcel Ciolacu, Gabiel Zetea sau Rovana Plumb au declarat înaintea ședinței că nu se impun deocamdată sancțiuni la adresa celor care au pierdut și că o decizie în acest sens ar trebui luată după cel de-al doilea tur.

Au fost momente foarte tensionate. Olguța Vasilescu a amenintat ca se retrage de la conducerea campaniei electorale a Vioricăi Dăncilă după ce aceasta i-a reproșat că sotul ei, Claudiu Manda, ar fi spus că PSD pierde alegerile deoarece are un candidat prost, au declarat surse din partid. Viorica Dancila a plans in timpul disputei si membrii CEx au luat o pauza. Dancila s-a retras intr-o alta incapere. In cele din urma, ea a revenit, dupa ce Claudiu Manda si-a cerut scuze.

Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, si Cozmin Gusa au fost exclusi din partid.

Primarul Bacăului, Cosmin Necula, și cei trei parlamentari care au votat pentru Guvernul Orban, Eugen Gioancă, Cristina Burciu și Elena Hărătău, au fost excluși din partid.

Luni, primarul Bacăului a declarat că multor pesediști le-a fost rușine să tragă pentru Viorica Dăncilă la prezidențiale. De menționat că lui Cosmin Necula i se retrăsese sprijinul politic încă din 29 septembrie.

HotNews