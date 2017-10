Sedinta care decide soarta Guvernului Tudose. Dragnea: “Riscam sa ne omoram prin implozie. Trebuie sa incetam. Eu a treia oara la Iohannis nu ma mai duc”

O sedinta cruciala are loc joi in PSD, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat, in ciuda opozitiei clare a lui Liviu Dragnea, ca vrea sa demita din Guvern ministrii care au probleme penale, adica Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie. Mai mult, Tudose a aratat ca si alti membri ai Cabinetului sau sunt vizati de remaniere.

Comitetul Executiv National (CExN) al PSD va lua azi decizia politica, sedinta fiind vazuta drept o confruntare directa intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Castigatorul urmeaza sa fie “dat” de lista remaniatilor.

Romania TV sustine ca are stenograme din CEx si Liviu Dragnea ar fi zis:

“Am ajuns intr-o situatie tensionata, din cauza mai multor oameni, dar si din vina mea. A fost o comunicare gestionata prost, atat din partea mea, cat si din partea Guvernului, s-a intrat intr-o spirala de suspiciune si neincredere, care l-a pus pe premierul Mihai intr-o stare de tensiune maxima. La Mihai am tinut si tin in continuare. Imi asum starea de suparare si tensiune in care a ajuns Mihai, si din vina mea”.

“V-am primit cu drag, pe fiecare, de fiecare data. Dar unii veneau la mine si discutam despre niste decizii, dupa care mergeau la Mihai Tudose si spuneau ca am spus sa nu se faca. Guvernarea trebuie gestionata de la Guvern, nu de la partid”.

Liviu Dragnea ar fi zis in CEx ca Guvernul si partidul trebuie sa comunice, le-a transmis ministrilor ca trebuie sa asculte si de Tudose, potrivit surselor din PSD citate de Realitatea TV.

“Va stiu pe fiecare dintre voi. Riscam sa ajungem intr-o situatie in care sa ne omoram prin implozie. Trebuie sa incetam. Eu a treia oara la Iohannis nu ma mai duc”, ar fi spus seful PSD, conform Romania TV.

Realitatea TV citeaza surse din PSD care precizeaza ca la sedinta CEx, pana acum, au vorbit Dragnea si Tudose. Inca nu s-a ajuns la subiectul remaniabililor. Dragnea le-ar fi pus colegilor ca trebuie sa redevina partidul unit din 2015, le-a zis sa ia o decizie in interesul partidului, ca atunci si Guvernului ii va fi bine.

Presa apropiata de Liviu Dragnea a prezentat in aceasta dupa-amiaza un raport de evaluare a activitatii Cabinetului Tudose. Concluzia este “dezastru”. Guvernului i se reproseaza nerealizarea de masuri care au termen de indeplinire 1 ianuarie 2018, cat si masuri la care s-a renuntat, ca impozitul pe cifra de afaceri si taxa de solidaritate, informeaza Digi24.