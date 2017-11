Sechestru pe toată averea lui Liviu Dragnea. Procurorii vor să recupereze 127,5 milioane de lei

Al treilea om în stat are de azi sechestru pe toată averea. Liviu Dragnea a fost chemat la DNA să ia la cunoştinţă decizia procurorilor. Aproape 128 de milioane de lei, adică peste 27 de milioane de euro, are de recuperat statul de la liderul PSD şi alţi patru inculpaţi din dosar. Suma depăşeşte valoarea întregii averi oficiale a lui Dragnea, aşa că DNA i-a pus sub sechestru toate bunurile. Case, terenuri, acţiuni, conturi şi bani daţi cu împrumut.

În doar câteva minute, procurorul de caz i-a explicat exact cum stă situaţia. Mai mult i-a luat liderului PSD să intre şi să iasă. Zeci de oameni, atât susţinători, cât şi protestatari, l-au aşteptat pe Liviu Dragnea în faţa sediului DNA.

La plecare, nu a făcut nicio declaraţie. pentru că ştia de ce a fost chemat.

„O să merg ca să iau în primire sechestrul, probabil urmează sechestrul pe viață. Am fost făcut țintă de câte ori PSD a vrut să facă ceva important pentru România. Acum sunt folosit ca mijloc pentru a bloca legile justiției de oameni care se ascund”, spusese el în cursul zilei.

Liviu Dragnea se consideră o victimă a statului paralel, dar ancheta în acest caz se bazează pe investigaţiile Oficiului European Antifraudă. Inspectorii europeni au sesizat DNA că banii destinaţi dezvoltării judeţului Teleorman s-au scurs printre degetele autorităţilor direct în conturile Tel Drum. Alţi patru suspecţi din dosar, acţionari Tel Drum, foşti şi actuali funcţionari ai Consiliului Judeţean teleorman, s-au ales cu sechestru pe avere.

„Aceste măsuri asigurătorii au fost dispuse de procurorii anticorupție, în vederea recuperării prejudiciilor și prin raportare la infracțiunile reținute în sarcina suspecților menționați, în funcție de participarea fiecăruia la infracțiunile de care sunt suspectați”, arată DNA.

Prejudiciul în dosar este estimat de procurori la 30 de milioane de lei şi 20 de milioane de euro.

„Liviu Nicolae Dragnea ar fi iniţiat un grup organizat care este activ şi astăzi”, spunea Livia Săplăcan, purtătorul de cuvânt al DNA, săptămâna trecută.

Un grup organizat cu ajutorul căruia, spun procurorii, Liviu Dragnea ar fi pus mâna, prin interpuşi, pe societatea Tel Drum şi apoi pe o parte din banii judeţului.

Privatizarea societăţii Tel Drum a fost primul pas. Apoi, Liviu Dragnea, ca şef al Consiliului Judeţean Teleorman, a semnat cumpărarea unui utilaj pentru asfaltare. Utilajul a ajuns prin mai multe aranjamente în administrarea şi apoi în proprietatea Tel Drum, care între anii 2002 şi 2005 a pus mâna pe toate contractele pentru reabilitarea și întreținerea structurii rutiere a judeţului.

Ulterior, când s-a aflat că lucrările publice erau atribuite fără licitaţie societăţii Tel Drum, Consiliul Judeţean a inclus în caietul de sarcini, ca şi condiţie, utilizarea utilajului. Practic, contractele au ajuns tot la Tel Drum.

