Sebastian Ghita se autodenunta la parchet si spune ca a acoperit plagiatul lui Kovesi

Deputatul Sebastian Ghita s-a prezentat marti seara la Parchetul General unde a depus o declaratie prin care afirma ca a participat la “redactarea in fals” a Raportului Tehnic de Expertiza intocmit de Comisia Tehnica a Consiliului National de Etica in cazul tezei de doctorat Laurei Codruta Kovesi.

“In cursul anului 2012, am participat in mod direct la redactarea in fals, fara respectarea prevederilor legale, a Raportului Tehnic de Expertiza intocmit de Comisia Tehnica a Consiliului National de Etica in cazul tezei de doctorat Laurei Codruta Kovesi.

Detin date si dovezi care demonstreaza ca aceasta comisie nu s-a intalnit niciodata, iar redactarea in fals a raportului s-a facut cu implicarea unor inalti demnitari ai statului si cu stiinta Laurei Codruta Kovesi”, a scris Ghita, in autodenuntul depus la Parchet si citat de site-ul luju.ro.

“E de datoria procurorului general ca atunci cand apar astfel de elemente si ceteateni spun uitati ce se intampla la DNA sa avem aceasta institutie acest parchet si sa avem in aceasta tara credinta ca procurorul general al Romaniei chiar e procurorul general al Romaniei. Nu cred ca cineva in romania e deasupra procurorului general al Romaniei”, a spus el, dupa ce a iesit din sediul DNA.

“Am convenit sa acoperim acest plagiat al doanei Kovesi, am convenit ca o astfel de chestiune ii va afecta cariera”, a spus el.

Aproape concomitent, si Traian Basescu a iesit cu o declaratie, la Romania TV, in care afirma ca “Mihnea Costoiu a scris raportul de neplagiat si ca s-a alergat prin tara dupa niste semnaturi”.

Acesta a acuzat-o pe Kovesi ca, in 2016, “si-a permis sa ridice telefonul de convorbiri operative si sa sune la un demnitar roman si sa-l ameninte ca daca se reia cercetarea pe teza ei de doctorat va fi arestat”.

“Sunt constrans de riscul ca respectivul demnitar sa spuna nu, eu doar semnalez gestul, nu dau nume. Poate fi ministru al Educatiei, poate fi un om cu o alta functie inalta… Telefoanele operative nu se inregistreaza. Acolo se discuta si secrete de stat, nu numai interesele doamnei Kovesi”, a declarat fostul presedinte.

In opinia sa, autodenuntul lui Sebastian Ghita reprezinta “o reactie la faptul ca Kovesi, sprijinita de Coldea si multi altii, incearca sa-i elimine pe toti cei care stiu cate ceva din suporturile statului”.

“Eu spun ca s-au inselat, ca s-ar putea sa se afle si despre genti cu bani, despre spalari de bani si despre altele. Am avut informatii, dar nu probe, din 2014″, a adaugat Basescu.

Sebastian Ghita sustine ca s-a luat decizia, in cadrul unui grup format din “mai multi inalti functionari”, din care facea parte, sa se schimbe Raport tehnic in baza caruia Consiliul a luat decizia ca teza Laurei Kovesi nu este plagiata.

Intr-o declaratie citata de luju.ro, Sebastian Ghita a cerut ziaristilor sa nu spuna numele celor implicati in respectiva decizie, “pentru ca maine pot fi arestati, sau pot fi agresati”.

El afirma ca acea comisie nu s-a intrunit niciodata si ca “Laura Codruta Kovesi avea cunostinta de ceea ce faceam noi”.

“Eu pot sa va spun ca acea comisie nu s-a intrunit niciodata, iar acel Raport a fost scris in Guvernul Romaniei. Nu stiu ce o sa declare Victor Ponta despre acest lucru, o sa spuna dansul procurorilor. Aceste evenimente au avut loc in 2012″, a mai spus Ghita.

Traian Basescu: Presiuni pentru falsificarea raportului a facut generalul SRI Florian Coldea

Traian Basescu a declarat, la Romania TV, ca printre cei implicati in falsificarea respectivului raport se afla Sebastian Ghita, Mihnea Costoiu, “cu stiinta dlui prim ministru de la acea vreme, Victor Pota”.

“Eu am aflat atunci ca raportul cu privire la neplagiatul dnei. Kovesi a fost falsificat. Presiuni pentru falsificarea acelui raport a facut generalul Coldea. Mihnea Costoiu e un om din celebra academie a stiintelor securitatii nationale, dl. Ponta era intr-un fel sau altul – pentru ca si dansul avea un plagiat si raportul favorabil pentru domnia sa a fost realizat cam in aceeasi maniera. Eu aveam doar informatii, niciunul dintre cei care au participat la acea falsificare nu era corect in relatia cu mine din acest punct de vedere”, a sustinut Basescu.

Fostul presedinte spune ca nu stia, atunci cand a numit-o in functia de procuror sef, despre acest “plagiat.

“Si Coldea, si Kovesi au musamalizat propriile lor plagiate. In 2013, cand am nominalizat-o, nu stiam. Stiam doar ca in 2011, cand s-a dus la Timisoara sa sustina doctoratul, s-a dus cu mare alai, cu generalul Coldea, cu George Maior. Acum fac o multime de legaturi. Din pacate nu le-am facut la momentul potrivit”, a comentat Traian Basescu.

In opinia sa, Laura Codruta Kovesi ar trebui sa se autosuspende de la conducerea DNA si Ministerul Educatiei sa demareze investigatiile legate de teza sa de doctorat.

“Trebuie sa stim daca avem in fruntea DNA o impostoare sau un doctor in drept. Vorbim despre un om care in 6 decembrie 2009 era, la miezul noptii, impreuna cu Coldea, cu Maior la Gabriel Oprea si analizau cum sa faca, in functie de cum ies alegerile, sa ramana in picioare”, mai spus el, citat de Romania TV.