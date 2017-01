Sebastian Ghita lanseaza noi inregistrari. Basescu vorbeste de condamnarea lui Voiculescu (AUDIO)

Sebastian Ghita a declarat, intr-o noua inregistrare publicata de Romania TV, ca are informatii despre modul in care a fost fabricat dosarul lui Adrian Sarbu pe “adresa secreta a lui Florian Coldea” si a prezentat o inregistrare cu Traian Basescu in care acesta vorbeste de cum se dau condamnarile.

“Sunt multe persoane carora in acesti 10 ani li s-au facut mari nedreptati. Cazurile pe care le cunosc indeaproape cu amanunte si stiu cat de nedrept, incorect au fost aranjate si masluite sunt cel al lui Adrian Nastase, al lui Seres, felul in care lui Geoana i s-au furat alegerile, felul in care au fost pacaliti milioane de romani la suspendarea lui Basescu, felul in care a fost deturnata vointa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan si judecatorul Mustata, felul in care s-a masluit dosarul Voiculescu-Bendei, felul in care s-a arajat dosarul Sarbu pe adresa secreta a lui Florian Coldea”, afirma Sebastian Ghita intr-o noua inregistrare facuta publica de Romania Tv.

Fostul parlamentar vorbeste de implicarea prim-adjunctului directorului Serviciului Roman de Informatii in fabricarea unui dosar, dupa ce acelasi Sebastian Ghita a declarat anterior ca are informatii despre cum “acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sarbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost masluite, aranjate”.

In noua inregistrare, fostul deputat afirma ca stie felul in care s-a masluit dosarul Pescariu-Stelian Gheorghe-Microsoft si cazul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir si legatura sa cu firma de PR a SRI si a Mihaelei Nicola.

“Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultati-l pe fostul presedinte Traian Basescu ce povesteste despre intamplarile din biroul sau pe care le-a inregistrat, intamplari desfasurate in prezenta lui Florian Coldea, Kovesi, Cameliei Bogdan. Daca asta vi se pare justitie, atunci nu mai am ce spune”, a declarat Sebastian Ghita.

Ulterior, postul Romania Tv a prezentat o inregistrare in care interlocutor este prezentat fostul presedinte Traian Basescu.

Discutie Interlocutor – Traian Basescu:

Si aveti inregistrari cu toti?

Coldea, doamna Kovesi, judecatoarea Camelia Bogdan. Ba, da’ sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet. Da? Hai baieti sa-l aruncam in aer! Vreti sa-mi distrugeti familia?

Ce stat este asta, domnule presedinte?

Eu v-am spus de cateva ori, stat mafiot, na, eu stiu ce spun.

Probleme cu dosarul Voiculescu?

Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea maine il luam pe Mustata si intra Bogdan. Sa-i vezi dupa o zi cand spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan si a spus ca daca aveam Codul Penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii.

Sunteti suparat pe ei.

Bogdan este, a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de-un an este schimbat si la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Pai ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!