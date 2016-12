Sebastian Ghita, inregistrare VIDEO dupa disparitie. “O intreb pe doamna Kovesi daca isi aminteste petrecerea din vila din Sinaia in care ea cu Dancu si mine cantam cu lautarii <>”

Romania TV a difuzat in urma cu scurt timp in premiera o inregistrare video cu Sebastian Ghita, despre care moderatorii spun ca a fost lasata la redactie de omul politic in urma cu o saptamana. Ghita este cautat in acest moment de autoritati dupa ce nu s-a prezentat la controlul judiciar sapatamana trecuta. In inregistrare, Ghita acuza reia acuzatii mai vechi la adresa DNA.

“Daca inregistrarea a inceput sa ruleze, lucrurile nu mai sint bine deloc. Ce se intimpla azi in Romania e o chestiune de nedescris. S-a incercat deja si poate ca se va reusi zdrobirea vointei romanilor si intoarcerea votului pe care acestia l-au dat masiv in favoarea dezvoltarii, unor oameni care sa construiasca si sa dezvolte Romania. DNA e instrumentul folosit de mai marii zilei si de catre interese straine. Dragnea, care conduce PSD, a fost santajat si amenintat si presat sa nu devina premier”, a spus Ghita in inregistrare.

In inregistrare, Ghita a prezentat cateva emailuri printate cu adresa cucuveauamov@gmail.com, despre care a mai spus ca ii apartine Laurei Codruta Kovesi. El spune ca veridicitatea adresei de email e dovedita de faptul ca pe aceasta adresa i-ar fi trimis el insusi sefei DNA un mesaj cu seriile bancnotelor folosite de el insusi in timpul flagrantului de la Realitatea TV.

In sprijinul afirmatiilor sale, Sebastian Ghita a afirmat ca “intr-un astfel de mail langa adresa doamnei Kovesi vedem si adresa Dana Titian”.

“Pana atunci vreau sa o intreb pe doamna Kovesi daca isi mai aduce aminte de petrecerea restransa din vila de la Sinaia in care dansa cu dl Dincu si cu mine si chefuiam cu lautarii si cantam “La Chilia in port”, varianta pentru statul de drept”, a spus Ghita.

Sebastian Ghita a sustinut ca a cunoscut-o pe Kovesi “in sediile SRI, la K2, K4 si K14″, si ca s-a intalnit cu aceasta “minim 2 ori pe saptamana inca din 2010, pana in 2014″.

Au existat “poate sute de astfel de intalniri au existat in acesti ani”, iar la unele dintre participau doar “gen. Coldea, Kovesi si un sef al statiei CIA din Romania”. Acesta a avansat si doua nume: Karl Schwab, “fostul sef al doamnei Kovesi”, si Eric Ashely, “poate actualul sef al doamnei Kovesi”.

Drept dovada, Ghita a prezentat doua carti de vizita cu numele celor doi.

Sebastian Ghita a sustinut ca a fost vizitat recent de un “avocat apropiat al DNA” care “in mod direct” i-a “sugerat, spus” ca daca face niste denunturi impotriva lui Liviu Dragnea mai are “o sansa”.

“Mi s-a spus ca daca stiu ceva despre familia dl Dragnea, oameni pe care ii cunosc de 15 ani, atunci rasplata va fi lipsa agresiunii impotriva familiei mele”, a continuat Ghita, afirmand ca a fost amenintat ca ii va fi chemata mama la DNA, asa cum s-a intamplat cu mama lui Victor Ponta, si ca se va “intalni la inchisoare” cu fratii si prietenii.

“Pretul era un denunt impotriva lui Dragnea ca sa fie blocat sa devine premier”, a adaugat fostul deputat PSD, inainte de a adauga: “Realitatea e ca sistemul a devenit un monstru”.

“Sper ca vazand aceste mailuri cu serii vor aparea ziaristi capabili sa verifice aceste adevaruri si veti afla cum s-a inceput masluirea dosarelor fortata de denunturi mincinoase, inventarea probelor si cum mii, poate sute de mii de romani au inceput sa sufere si sa fie tarati in procese si dosare neadevarate”, a incheiat el.

