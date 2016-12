Sebastian Ghita este cautat de politie: Procurorii DNA au emis mandat de aducere pe numele lui

Fostul parlamentar Sebastian Ghita este cautat de catre procurorii DNA Ploiesti care au emis, miercuri, un mandat de aducere pe numele sau, in dosarul de coruptie privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in care are calitatea de suspect alaturi de Victor Ponta. Ghita si-a pierdut imunitatea parlamentara acum doua zile, el nefiind ales in noul Parlament.

Potrivit unor surse judiciare, Sebastian Ghita ar urma sa fie dus cu mandat la sediul DNA din Ploiesti.

DNA a emis mandat de aducere, dupa ce Ghita a refuzat sa se prezinte in fata procurorilor, trimitandu-si avocatii.

Anchetatorii l-au cautat pe Ghita la mai multe adrese, dar pana la ora transmiterii acestei stiri el nu a fost gasit.

Ghita era asteptat la DNA Ploiesti la ora 12:00, conform citatiei, insa fostul parlamentar a ales sa isi trimita doi avocati, iar dupa mai bine de o ora au parasit sediul institutiei fara sa faca vreo declaratie.

Politia Prahova a primit, miercuri dupa-amiaza, mandatul de aducere emis de DNA, iar politistii desfasoara “activitati specifice” pentru gasirea acestuia, au declarat oficiali din institutie.

Sebastian Ghita este urmarit penal de catre DNA Ploiesti, impreuna cu Victor Ponta, in dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in anul 2012.

Potrivit procurorilor, Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghita pentru a organiza vizita lui Tony Blair, iar in schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD.

In 6 septembrie, Ponta a fost pus sub control judiciar, dar masura preventiva a incetat la inceputul lunii noiembrie. Totodata, in 12 octombrie, procurorii DNA Ploiesti au pus sechestru asigurator pe un imobil al lui Victor Ponta.

Si Sebastian Ghita a fost pus sub control judiciar, dar instanta suprema a anulat masura preventiva in 13 septembrie. Ulterior, procurorii DNA Ploiesti au pus sechestru pana la concurenta sumei de 220.000 de euro pe averea lui Ghita.