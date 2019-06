Scările Universității din Iași,vopsite în roșu, în semn de protest față de rectorul T. Toader

Scările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost acoperite cu vopsea roșie, vineri, de șase persoane, care au protestat, astfel, față de rectorul Tudorel Toader, fost ministru al Justiției. „Sângele victimelor recursului compensatoriu e în mâinile lui”, a spus unul dintre protestatari, relateaza Mediafax.

Cele șase persoane care au aruncat cu vopsea roșie pe scăriele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost legitimate de polițiștii Secției 2 din Iași.

Aceștia și-au explicat gestul spunând că este o formă de protest față de rectorul Universității, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției.

„Am bătut 400 de kilometri ca să ii spunem domnului Tudorel că nu are ce căuta aici. Suntem din București. Am venit să îi transmitem un mesaj așa cum știm noi mai bine, să îi arătăm că sângele victimelor recursului compensatoriu e în mâinile lui și că în momentul de față el nu e capabil și nu are dreptul să îi învețe pe alții să facă justiție”, a spus unul dintre protestatari.

„Chiar dacă nu mai este ministru al Justiției, acest personaj sinistru este creatorul multor elemente cu efecte dezastruoase pentru societatea romanească și pentru justiție. Acest om, deghizat în apărătorul statului de drept, fost judecător CCR și actual rector al Facultății de Drept din Iași, a făcut posibil eliberarea multor criminali și violatori din penitenciare, fără existența unui studiu de impact și a unui proces de integrare a lor în societate. Tot el este creatorul vestitei Secții Speciale, acest instrument prin care magistrații incomozi puterii actuale erau chemați pentru a fi intimidați și hărțuiți. Cu ajutorul lui Tudorel, Dragnea a scăpat de Kovesi de la DNA. Cu ajutorul expertizei lui ca fost judecător CCR, actuala putere a putut măcelării și viola codurile penale”, susțin organizatorii.

Potrivit acestora, Tudorel Toader a ignorat și „a dus planul PSD-ului mai departe, cu toate avertizările Comisiei de la Veneția, Europei și societății civile”.

„Aveți încredere că un astfel de om poate fi profesorul copiilor dumneavoastră sau poate fi un inițiator în ale dreptății? Noi nu avem încredere și considerăm că a sosit momentul să dispară definitiv din viața publică”, adaugă organizatorii.

La ora transmiterii acestei știri, scările Universității au fost deja curățate de către angajații instituției.

Săptămâna trecută, la UAIC s-a votat modul în care se va alege rectorul, stabilindu-se că la următoarele alegeri rectorul va fi ales prin vot.

Un protest similar celui de la Iași a avut loc în 10 iunie, la sediul Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, unde mai mulți protestatari, printre care și Cristian Mihai Dire, au aruncat cu vopsea, manifestanții montând și un lacăt pe ușa de acces.