Scandal si acuze intre Iohannis si ministrul Pintea cu ocazia decorarii unor spitale, printre care cel de la Suceava

Preşedintele Klaus Iohannis nu cunoaşte realitatea din sistemul de sănătate şi ar trebui să fie mai atent la consilieri, a declarat marţi, la Braşov, ministrul Sănătăţii. Sorina Pintea a adăugat că nu înţelege care sunt criteriile pe care şeful statului le-a folosit pentru a decora câteva spitale.

“În primul rând nu înţeleg care sunt criteriile pe care domnul preşedinte le-a folosit pentru a premia spitalele, ar trebui să fie un pic mai atent la consilieri, pentru că văd că nu cunoaşte realitatea”, a declarat Pintea, răspunzând unei întrebări privind demersul şefului statului de a decora spitalul din Constanţa.

În ceea ce priveşte declaraţiile preşedintelui că ministrul Sănătăţii ar fi pornit mai degrabă o campanie de imagine prin spitale, Pintea a afirmat că şi predecesorii ei au făcut acest lucru, însă nu l-au deranjat, aceştia fiind de altă culoare politică: “Aceste campanii – cum le spune dânsul – au fost făcute şi de predecesori de-ai mei, e adevărat şi de altă culoare politică, şi atunci le-a apreciat. Dânsul spune că ştie realităţile din spitalele publice, atunci înseamnă că înţelege demersul meu. Cred că revoltător este că dânsul află abia acum că avem probleme în sistemul de sănătate, avem probleme în sistem şi cred că ar fi trebuit să mă susţină să încercăm să le rezolvăm. După aceea vorbeşte despre programul de guvernare că nu am făcut nimic, poate nu ştie, dar salariile s-au majorat (…) avem buget mare pentru investiţii, de anul trecut am început să dotăm spitale”, a spus Pintea,citată de Agerpres.

Spitalul Județean din Constanța, despre care ministrul Sănătății, Sorina Pintea, afirma, la începutul săptămânii trecute, că a găsit acolo, în urma unui control, “dezastru, mizerie, debandadă, o lipsă de organizare totală” și probleme care “ţin de siguranţa pacientului”, a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul ‘Meritul Sanitar’ în grad de Cavaler. Spitalul din Constanța a fost, în ultimii ani, subiectul mai multor anchete DNA.

Lista spitalelor decorate de șeful statului pentru “rezultatele obținute în perfecționarea actului medical” este completată de alte spitale cu probleme, precum Spitalul Județean din Cluj și Institutul Oncologic din Cluj – ambele surse ale unor imagini dezastruoase care circulă în mediul online. Managerul Spitalului Județean din Cluj, Petre Șușcă, a avut și el de-a face cu procurorii: a fost audiat de DIICOT în dosarul lui Mihai Lucan, fostul manager al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj.

Administrația Prezidențială a decis să decoreze 8 spitale “cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistență medicală, precum și pentru rezultatele obținute în perfecționarea actului medical”.

Lista spitalelor decorate de Klaus Iohannis:

Ordinul “Meritul Sanitar” în grad de Mare Ofiţer: Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca.

Ordinul “Meritul Sanitar” în grad de Comandor: Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Bacău.

Ordinul “Meritul Sanitar” în grad de Cavaler: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, Spitalul Municipal Orşova.

Președintele a semnat decretele de decorare duminică, 7 aprilie, iar ceremonia de decorare a avut loc astăzi.

Preşedintele Klaus Iohannis afirmase, marți, că i se pare “revoltător” faptul că ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, “a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară”: “Agenda publică este acaparată de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certaţi cu justiţia, timp în care cetăţenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenţei guvernanţilor. Este revoltător că ministrul Sănătăţii a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară. Cum să mai creadă cineva că PSD chiar va construi noi spitale?”, a declarat Iohannis, marţi, la Palatul Cotroceni, la ceremonia de decorare a unor spitale din ţară.

“Eu cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România, am fost pacient în spitale publice din ţară şi ştiu cu ce se confruntă medicii şi asistentele medicale, cercetătorii şi tot personalul din acest sistem. Am vizitat spitale publice şi private şi centre de cercetare medicală şi am văzut oameni care, lucrând în condiţii precare, încearcă să-şi facă bine meseria, în ciuda piedicilor cu care se confruntă. Aceştia sunt oamenii către care îmi îndrept aprecierea şi recunoştinţa, indiferent unde lucrează”, a adăugat şeful statului.

Preşedintele Iohannis a subliniat că sistemul sanitar se confruntă cu dificultăţi, adăugând că, din păcate, actuala guvernare PSD este un “eşec de la un capăt la altul”: “PSD a promis românilor nu mai puţin de 8 spitale regionale şi un spital republican. A promis, de asemenea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea spitalelor existente. Sunt angajamente scrise negru pe alb în programul de guvernare, asumat şi votat în Parlament. Ce s-a întâmplat cu ele? Simplu, ca şi în economie, educaţie, infrastructură, şi de promisiunile în domeniul sănătăţii s-a ales praful”, a mai afirmat Iohannis.

HotNews