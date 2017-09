Scandal la Inspectia Judiciara: Inspectorii s-au inregistrat intre ei, a fost deschis dosar penal

Procurorul general, Augustin Lazar (foto), a anuntat ca a fost inregistrat un dosar penal dupa ce procurorul Mihaela Focica de la Inspectia Judiciara a depus o plangere, acuzand ca a fost santajata. De asemenea, procurorul general cere CSM sa analizeze acest caz fara precedent.

“Doamna inspector Focica s-a prezentat la Parchetul General si a anuntat ca va depune o plangere penala impotriva persoanelor care au supravegheat-o si care ar fi comis anumite fapte pe care domnia sa le-a calificat ca santaj, culegere de date si comunicarea lor publica. Dupa care dansa a si depus o plangere si a plecat. Este important sa stiti acest aspect. A fost inregistrat un dosar penal. A fost in audienta”, a declarat, joi, in sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, relateaza Mediafax.

De asemenea, procurorul general a subliniat faptul ca este un caz fara precedent.

“Am putea spune ca, din pacate, e un impas al Inspectiei Judiciare, care se afla intr-o situatie fara precedent si care trebuie analizata de catre CSM, urmand sa se aprecieze care ar fi masurile manageriale cele potrivite de iesire din acest impas. Este fara precedent ca inspectorii judiciari sa se inregistreze intre ei. Urmeaza sa vedem in continuare”, a mai spus Augustin Lazar.

Scandalul de la Inspectia Judiciara a fost declansat de faptul ca in presa a aparut o inregistrare ambientala in care procurorul Mihaela Focica, inspector la IJ, discuta cu procurorul Gheorghe Stan, inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare. In timpul dialogului, Mihaela Focica da de inteles ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi facut presiuni asupra ei in lucrarea in care cerceta trei procurori DNA cu privire la eventuala savarsire de catre acestia a unor abateri disciplinare. Mai mult, presiuni ar fi facut si procurorul Codrut Olaru, membru CSM.

Potrivit unor surse judiciare, Mihaela Focica a depus plangerea penala impotriva lui Gheorghe Stan, pe care il acuza de santaj, informeaza Agerpres.

Mihaela Focica a confirmat ulterior pentru Mediafax ca plangerea depusa la Parchetul General vizeaza conducerea Inspectiei Judiciare, si nu pe sefa DNA. Totodata, inspectorul a sustinut ca asupra ei nu s-ar fi facut presiuni.

Dupa declansarea scandalului, Asociatia Magistratilor din Romania si Uniunea Nationala a Judecatorilor au cerut CSM sa se sesizeze in vederea apararii independentei sistemului judiciar si sa declanseze o ancheta.

Mai mult, conducerea Inspectiei Judiciare a transmis CSM o adresa, insotita de un suport continand inregistrarile cu Mihaela Focica.

“Materiale au fost distribuite tuturor membrilor CSM spre analiza si inca nu s-au derulat dezbateri pentru conturarea unei pozitii oficiale”, au declarat joi reprezentantii Consiliului pentru agentia citata.

Scandalul de la Inspectia Judiciara vine intr-un moment special pentru institutie, mai exact in timpul in care se desfasoara dezbaterea publica privind modificarea legilor Justitiei, ministrul Tudorel Toader cerand ca institutia sa treaca in subordinea ministerului. Mai multi specialisti in drept si cunoscatori ai domeniului au sustinut ca asta ar duce la politizarea institutiei si la o reintoarcere in epoca in care Rodica Stanoiu, fost ministru in Guvernul Nastase, controla magistratii.

De asemenea, o parte dintre membrii CSM au boicotat sedinta la care conducerea Inspectiei Judiciare ar fi riscat sa fie revocata, pentru ca decizia sa nu poata fi luata.

ziare.com