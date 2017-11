Scandal la capataiul regelui Mihai: Fostul principe Nicolae a vrut sa-si vada bunicul, dar s-a ales cu plangere la politie. Ce a postat Nicolae

In timp ce starea de sanatate a regelui Mihai se degradeaza, Casa Regala e in plin scandal cu nepotul monarhului, fostul principe Nicolae.

Acesta a vrut sa isi vada bunicul care este tot mai bolnav si care marti seara a primit Sfanta Impartasanie de la reprezentantul IPS Mitropolit Iosif. Cum nu a fost lasat, se pare ca fostul principe a avut o reactie nervoasa, dupa cum explica Casa Regala intr-un comunicat, unde precizeaza si ca a fost depusa plangere la politie pe numele lui Nicolae.

“In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Dl Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale.

Dl Medforth-Mills a agresat fizic si verbal trei persoane. Una dintre ele prezinta rani corporale. In final, el a fost impiedicat sa forteze intrarea in casa. Majestatea Sa a facut clar, de mai multe luni de zile, faptul ca refuza sa-si vada nepotul, lucru adus la cunostinta dlui Medforth-Mills in repetate randuri”, a transmis Casa Regala intr-un comunicat de presa.

Casa Regala precizeaza ca la incident au fost prezente si trei infirmiere care venisera sa il trateze pe rege, dar care nu au putut sa isi faca la timp datoria.

“De asemenea, infirmierele au facut cunoscut ca se tem pentru integritatea lor corporala si ca vor lua in discutie la institutia lor daca vor mai veni sau nu sa-l trateze pe rege. Incidentul a survenit la doar o ora dupa ce regele Mihai primise Sfanta Impartasanie de la trimisul IPS Mitropolitului Iosif”, se precizeaza in comunicat.

Casa Regala precizeaza ca a fost depusa o plangere la politia elvetiana.

Principele Nicolae a scris pe Facebook că incidentul de la Casa Regală este parte dintr-un joc murdar în care nu vrea să intre din respect pentru bunicul său, Regele Mihai.

„Ma intristeaza profund si nu inteleg agresivitatea CR de a face tot posibilul de a ma impiedica sa imi vad bunicul si de a-mi discredita imaginea. Nu voi intra in acest joc murdar. Voi alege sa-mi respect bunicul in aceste momente dificile pentru ca asa se cuvine si asa este crestineste”, a scris principele pe Facebook.

Amintim ca in aceasta saptamana Casa Regala a anuntat ca starea regelui Mihai s-a agravat.

Trebuie amintit ca pe 2 martie 2016, Casa Regala a anuntat ca Regele Mihai I al Romaniei sufera de cancer si leucemie si a decis sa se retraga din viata publica, iar principesa Margareta a preluat prerogativele sale.