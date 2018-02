Scandal in Educatie: Inspectorii dati afara de Pop si readusi in functie de instante au fost demisi din nou

Mai multi inspectori scolari – care anul trecut au fost demisi de fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, si repusi in functie prin sentinte judecatoresti – se pregatesc sa fie din nou inlaturati de la conducerea inspectoratelor scolare.

Motivul pentru care acestia risca din nou demiterea este calificativul nesatisfacator pe care l-au primit in urma evaluarii activitatii pe anul scolar 2016 – 2017, fapt ce presupune desfacerea automata a contractelor de munca, transmite Europa FM.

Realitatea TV relateaza ca anumite documente trimise de inspectori catre Ministerul Educatiei ar fi fost inlocuite de comisia care a facut evaluarea anuala.

Unul dintre inspectorii care au primit calificativ nesatisfacator a povestit ca a primit un formular, care ar fi trebuit sa fie o copie a fisei sale de evaluare, insa documentul primit nu era al lui.

“Vineri seara, dupa ora 20:00, mai precis 20:39, am primit un formular care este intitulat fisa de evaluare si care nu respecta prevederile ordinului privind evaluarea anuala a inspectorilor scolari generali si generali adjuncti. Analizand aceasta fisa, am constatat ca nu-mi apartine, Ministerul Educatiei ar fi trebuit sa imi transmita o copie a fisei mele depuse la 31 august 2017″, a declarat acesta pentru Realitatea TV.

Cei care au primit calificativul nesatisfacator sunt in principal cei care au fost demisi in vara lui 2017 de Liviu Marian Pop, la acea vreme ministru al Educatiei.

“Au primit calificativ nesatisfacator in primul rand cei care au dat in judecata ministerul si care au castigat in prima faza, sase inspectori scolari generali, adjunctii de asemenea au primit calificativ de nesatisfacator, cei 13 care au fost demisi in vara”, a mai afirmat inspectorul pentru sursa citata.

Ca o intarire a celor spuse de inspectorul care a dorit sa isi pastreze anonimatul, printre cei vizati de calificativ se numara Luminita Barcari, inspector scolar adjunct in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita, care in vara anului trecut a deschis un proces impotriva Ministerului Educatiei, dupa ce si-a pierdut functia in urma ordinului dat de Liviu Pop.

Alaturi de Barcari, este vizata si Steluta Mitrea, adjuncta ei, potrivit Europa FM.

Cele doua au mers la minister pentru a contesta raportul de evaluare in urma caruia au primit calificativul nesatisfacator. In cazul in care contestatiile nu se rezolva favorabil, documentul va fi atacat in instanta.

Amintim ca, anul trecut in luna august, ministrul Educatiei de la acea vreme – Liviu Marian Pop – a revocat din functie sefii a 13 inspectorate scolare. Motivul demiterii ar fi fost rezultatul unui control facut la inspectoratele judetene, care a aratat ca au fost nereguli in contractele de management.

ziare.com