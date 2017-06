Rusia trimite 30 de batalioane la granita ca reactie la actiunile NATO, inclusiv din Romania

Armata rusa va suplimenta prezenta militara la frontiera vestica, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, precizand ca aceasta este o reactie la activitatile NATO in tari central si est-europene, inclusiv in Romania.

“Situatia la frontierele din vestul Rusiei tinde sa se deterioreze. Acest lucru este cauzat de intensificarea activitatilor militare NATO in tari est-europene. Alianta Nord-Atlantica suplimenteaza prezenta in tarile baltice, unde se extinde infrastructura portuara, aeroportuara si unde sunt construite noi baze militare”, a declarat Serghei Soigu, citat de agentia Tass.

NATO definitiveaza planul celor patru batalioane multinationale in tarile baltice si in Polonia, mobilizand “in total 5.000 de militari si echipamentele aferente”, a precizat Soigu, avertizand si in legatura cu elementele sistemului antibalistic.

“Pana in 2018, in afara de baza antiracheta din Romania, exista planuri pentru construirea unei instalatii similare in Polonia”, a precizat ministrul rus al Apararii.

“Actiunile colegilor nostri occidentali conduc la distrugerea sistemului de securitate la nivel mondial, la amplificarea lipsei de incredere si ne obliga sa implementam masuri de reactie, in principal in zona strategica vestica. Lucram la imbunatatirea capacitatilor ofensive”, a precizat Soigu, citat de Sputnik.

“Peste 30 de batalioane si grupuri tactice sunt pregatite pentru mobilizare rapida”, a atras atentia ministrul rus al Apararii.

Peste 300 de sisteme militare au fost mobilizate in districtul militar vestic in ultimele sase luni. “Pana la sfarsitul anului, aproximativ 40 de unitati militare vor fi construite in districtul militar vestic”, a incheiat Soigu.

Alianta Nord-Atlantica a aprobat, in iulie 2016, un plan de consolidare a prezentei militare in Europa de Est, prin desfasurarea a mii de militari in Polonia si in tarile baltice. O structura multinationala NATO ar urma sa fie stationata in Romania.

In plus, Alianta a preluat controlul asupra sistemului antiracheta, care include nave americane dotate cu sisteme antibalistice in largul Spaniei, un radar in Turcia si elementele de interceptare din Romania.

Rusia a avertizat in mai multe randuri ca este “extrem de preocupata” de instalarea sistemelor antibalistice NATO in Romania si Polonia, afirmand ca sunt interzise prin Tratatul privind Fortele nucleare intermediare (INF) si semnaland ca va lua masuri pentru a se apara.

ziare.com