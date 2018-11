Rovana Plumb amana introducerea testelor grila la examene: In timpul jocului nu se schimba regulile

Ministrul interimar al Educatiei, Rovana Plumb, a anuntat vineri, la finalul consultarilor cu reprezentantii cadrelor didactice, parintilor si elevilor, ca in acest an scolar nu vor fi introduse testele de tip grila la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat, noile modele de subiecte urmand sa fie publicate pe site in aceasta seara.

“Am ajuns impreuna la concluzia ca in timpul jocului nu se schimba regulile. De aceea, in acest an scolar nu se aplica nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a afirmat Rovana Plumb.

Ministrul interimar al Educatiei a precizat ca in acest an scolar sunt inscrisi 181.000 de elevi in clasa a VIII-a si circa 154.000 in clasa a XII-a.

“Ei vor sustine Evaluarea Nationala, respectiv Bacalaureatul, in aceleasi conditii ca si in anul scolar trecut. Nu se aplica pentru acest an scolar nicio schimbare. Modelele de subiecte vor fi postate pe site-ul MEN in aceasta seara (…) Discutiile au fost constructive si speram ca in continuare sa luam deciziile cele mai bune”, a declarat Rovana Plumb.

Miercuri, cotidianul Adevarul a publicat un articol in care oficiali din Ministerul Educatiei anuntau ca vor fi introduse teste grila si la alte probe decat cele de pana acum, de exemplu, la romana si matematica. Informatia nu a putut fi confirmata de Ministerul Educatiei, iar miercuri seara, modelele de subiecte au fost publicate pe Internet, dupa care au fost retrase, ca urmare a declansarii scandalului public.

Initiativa se pare ca i-a apartinut fostului ministru al Educatiei Valentin Popa, insa o decizie oficiala cu privire la introducerea testelor grila nu si-a asumat nimeni pana acum.

Mai multi specialisti in educatie au contestat vehement introducerea testelor grila, iar reprezentantii elevilor s-au plans ca nu au fost consultati.

