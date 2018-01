Romanii nu mai au nevoie de vize pentru Japonia, a anuntat premierul nipon

Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni.

Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata a unui prim-ministru din Tara Soarelui Rasare in Romania.

Prim ministrul Shinzo Abe a facut, marti, o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi, informeaza News.ro

“A fost o vizita foarte scurta. Ni s-a spus de la inceput ca nu va putea sta mult. I-au placut foarte mult casa Sant (Bistrita Nasaud, n.r.) si biserica din Dragomiresti (Maramures, n.r.), dar si aleea cu ciresi japonezi, unde printul Akishino si printesa Kiko au plantat ciresi in urma cu cativa ani”, a spus Paula Popoiu.

Dupa vizita de la Muzeul Satului, premierul Abe a fost primit la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis.

Dupa discutiile tete-a-tete, cei doi au sustinut o conferinta comuna de presa.

Shinzo Abe are al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier al Japoniei dupa al doilea Razboi Mondial. Si-a dat demisia din aceasta functie pe motive de sanatate in 2007, scrie Mediafax.