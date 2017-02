Romania TV, atac dur la premierul Grindeanu: la restaurant cu interlopi

Romania TV a lansat duminica seara un atac dur la premierul Sorin Grindeanu, prezentand imagini filmate de site-ul Cancan.ro din care reiese ca acesta ar fi petrecut sambata la un restaurant din Herastrau alaturi de afaceristul Petrica Hogea, despre care RTV arata ca a fost condamnat la inchisoare.

Romania TV a prezentat pe larg trecutul lui Hogea si a insistat asupra prezentei lui Grindeanu intr-un anturaj nepotrivit. Ziarista Corina Dragotescu a comentat pe un ton foarte dur imaginile.

Alaturi de cei doi, la masa ar mai fi fost si Ion Arsene, fost deputat implicat intr-un scandal sexual.

Romania TV, post fondat de Sebastian Ghita, este folosit dupa fuga acestuia din tara de Liviu Dragnea pe post de principal instrument de propaganda al PSD. Informatii despre o posibila ruptura intre Dragnea si Grindeanu au aparut in ultima saptamana, dupa ce Grindeanu ar fi decis peste capul lui Dragnea sa abroge OUG 13. Astazi, liderul PSD Mihai Chirica (Iasi) l-a indicat in premiera pe Grindeanu drept posibil presedinte al PSD in locul lui Dragnea.

HotNews