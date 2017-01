Romania, sub asediul viscolului: Zeci de drumuri inchise, trenuri si zboruri anulate

Vremea rea a pus stapanire pe Romania. La ora 18:00, am scapat de codul rosu de viscol, insa ramanem cu avertizari de tip cod portocaliu pentru Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Galati si Vrancea pana la ora 23:00.

Totodata, numeroase alte judete din tara se afla sub atentionare cod galben de ninsori si viscol, pana sambata dimineata, la ora 10:00.

Problemele nu au intarziat sa apara in tara: mai multe judete sunt izolate din cauza ca drumurile au fost blocate, CFR a anulat zeci de trenuri, mai multe zboruri au fost anulate si zeci de mii de persoane au ramas fara curent electric.

Daca doriti sa obtineti informatii suplimentare privind situatia drumurilor nationale, puteti suna la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – 021/264.33.33 sau 021/9360. Totodata, puteti obtine informatii si de pe site-ul CNADNR, dar si pagina de Facebook si cea de Twitter.

Totodata, va puteti informa cu privire la mersul trenurilor la urmatoarele numere de telefon: 0219521 – info CFR; 0212643333, 0212643334, 0219360 – Comandament de iarna.

E-Distributie Muntenia a remediat problemele in alimentarea cu energie electrica din judetele ilfov si Giurgiu, astfel ca nu mai exista localitati fara lumina in aceasta seara.

Reactorul 1 al centralei nucleare din Cernavoda, care a fost deconectat vineri dimineata de la Sistemul Energetic National din cauza unei avarii a unei linii a Transelectrica, va fi reconectat in aceasta seara.

Perturbatia care a dus la deconectarea rectorului, ce asigura aproape 10% din productia nationala de electricitate, a aparut din cauza vremii nefavorabile.

ISU Calarasi anunta ca sunt 30 de masini blocate pe A2 la Fundulea. Vizibilitatea este aproape de zero.

Am scapat de codul rosu de viscol. Mai ramane in vigoare cel portocaliu in 8 judete: Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Galati si Vrancea, pana la ora 23:00.

Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca A2 si A4 sunt in continuare inchise, precum si 54 de drumuri nationale din sudul si sud-estul tarii.

Alte doua curse au fost anulate pe Aeroportul Otopeni. Este vorba despre Bucuresti – Madrid si retur, operate de Wizz Air, astfel ca numarul zborurilor anulate a ajuns la 21. Amintim ca zeci de zboruri au avut sau au intarzieri la decolare, in unele cazuri si de peste 5 ore.

ISU Calarasi anunta ca 80 de autovehicule au ramas blocate in zapada, in aceste judete, fiind salvate aproape 250 de persoane.

Si CFR Calatori a revenit cu un nou anunt – numarul trenurilor InterRegio si Regio anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile a ajuns la 79.