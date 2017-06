Romania se pregateste de cod rosu de canicula. Temperaturi de pana la 43 de grade

Urmeaza cateva zile de foc. Directorul ANM, Elena Mateescu, a informat, miercuri, ca e posibil ca meteorologii sa emita cod rosu de canicula.

“Vineri e posibil sa luam in considerare emiterea unui rod rosu de canicula pentru Oltenia si Muntenia. In aceste zone se anticipeaza valori de peste 40-42-43 de grade in Lunca Dunarii”, a spus sefa ANM.

Sefa ANM a transmis ca valul de caldura se va resimti puternic vineri si sambata si ca joi codul portocaliu de canicula este anticipat pentru 5 judete, dar ca acesta va fi actualizat prin extinderea regiunilor in jumatatea sudica a tarii, adica in Oltenia, sudul Banatului, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. Elena Mateeescu a mai spus ca pentru sambata va fi emis un cod portocaliu si in toata zona Moldovei.

Mateescu a precizat ca este posibil ca urmatoarele zile sa fie cele mai calduroase din istorie pentru aceasta perioada.

“Tinand cont de perioada din calendar, prin atingerea acestor valori este posibil sa fie cele mai calduroase zile din istoria masuratorilor meteorogice pentru aceste zone”, a precizat specialistul.

Mateescu a avertizat ca dupa aceasta perioada caniculara urmeaza furtuni violente incepand de sambata si sambata noapte. Sefa ANM a transmis ca vor fi furtuni insotite de fenomene extreme, cu vant puternic si grindina. Mateescu a adaugat ca fenomene extreme vor fi si duminica in aproape toata tara.

Ministrul interimar de Interne, Carmen Dan, a amintit angajatorilor ca exista un act normativ care reglementeaza masuri de reducere a timpului de lucru in cazul celor care lucreaza in aer liber si le-a transmis sa ia toate masurile necesare pentru a nu pune in pericol viata oamenilor.

Declaratiile au fost facute in cadrul Comandamentului de canicula organizat la MAI.