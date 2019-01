Romania preia, oficial, presedintia UE. In fata Ateneului se scandeaza “Europa” si “Nu vrem sa fim condusi de hoti”

Intr-o zi tensionata politic, cu un razboi deschis intre Guvern si Presedintie, Romania preia, oficial, presedintia Consiliului Uniunii Europene, intr-o ceremonie la Ateneul Roman, la care participa cei mai importanti lideri europeni. Bucurestenii vor sa ii intampine pe liderii europeni in fata Ateneului, cu un manifest pro-european.

Jean Claude-Juncker, presedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, presedintele Consiliului European Donald Tusk si prim-ministrul roman Viorica Dancila vor sustine discursuri. Desi nu era prevazut pe programul initial, presedintele Klaus Iohannis va avea, de asemenea, un discurs, potrivit agendei anuntate de Administratia Prezidentiala.

De mentionat este ca singurul lider politic absent de la ceremonia importanta pentru Romania este chiar unul dintre liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea, aflat in vacanta, desi agenda oficiala a evenimentului este cunoscuta de multa vreme.

In fata Ateneului, bucurestenii au fost chemati sa isi exprime apartenenta europeana, intr-un prostest simbolic intitulat “Vrem Europa, nu dictatura!”. In zona Ateneului, in fata Bibliotecii Centrale Universitare, unde sunt asteptati cei mai importanti lideri europeni, se scandeaza “Europa” si “Nu vrem sa fim condusi de hoti”, potrivit postului Realitatea TV. Potrivit estimarilor postului de televiziune, sunt peste 100 de persoane, arborand steagurile Romaniei si pe cel al Uniunii Europene.

surse: ziare.com, realitatea.net