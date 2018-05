Romania participa la receptia pentru mutarea ambasadei SUA la Ierusalim

Romania va face corp separat in UE, alaturi de alte trei state, si va participa, duminica, la receptia de deschidere a ambasadei SUA la Ierusalim, in pofida criticilor aduce, sambata, de presedintele Klaus Iohannis. In ceea ce priveste deschiderea oficiala a resedintei diplomatice americane de luni, Ministerul Afacerilor Externe nu a primit o invitatie.

Ministerul Afacerilor Externe a raspuns solicitarii de informatii a Ziare.com, confirmand ca la receptia care marcheaza relocarea ambasadei SUA la Ierusalim si care este organizata de Ministerul Afacerilor Externe israelian va participa un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Israel.

In ceea ce priveste deschiderea oficiala a Ambasadei SUA la Ierusalim, nu a fost primita o invitatie de participare, transmite MAE.

Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din Israel a confirmat prezenta la inaugurarea ambasadei SUA in Ierusalim a lui Ovidiu Ierulescu, insarcinatul cu afaceri al ambasadei Romaniei in Israel.

Amintim ca Romania nu are numit un ambasador la Tel Aviv.

Informatia ca patru state membre ale Uniunii Europene vor participa la ceremonie a fost publicata, duminica dimineata, de presa israeliana.

Astfel, scrie Haaretz, Romania, Austria, Ungaria si Cehia au acceptat invitatia Ministerului israelian de Exterene de a participa la ceremonia de deschidere a Ambasadei SUA din Ierusalim, care va avea loc luni.

Initial, Bulgaria a anuntat si ea ca isi va trimite ambasadorul la ceremonie, insa ulterior a oferit un raspuns neclar Ministerului israelian de Externe, scrie Mediafax.

In total, 30 de state dintre cele 86 care au misiuni diplomatice in Israel au acceptat invitatia de a participa la inaugurarea Ambasadei SUA din Ierusalim.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Blaj, ca Guvernul nu s-a consultat cu el cand a actionat pentru blocarea unei declaratii comune a UE prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

Klaus Iohannis a declarat ca decizia luata de coalitia de guvernare e nefondata si nu serveste intereselor europene ale Romaniei.

Presedintele Romaniei a precizat ca il va chema pe ministrul de Externe roman, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce s-a procedat in acest fel.

In ceea ce priveste mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, aceasta nu se poate face fara acord prezidential, a spus Iohannis.

“In mutarea ambasadei Romaniei, nu s-a facut nicun pas. Nu se poate muta fara acordul meu. Punct”, a declarat Iohannis.