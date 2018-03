Romania expulzeaza un diplomat rus, din solidaritate cu UK in cazul Skripal, SUA expulzeaza 60 de rusi si inchide un consulat. Alte tari UE fac expulzari

Ministerul de Externe a anuntat ca va expulza un diplomat rus din Romania, ca urmare a deciziilor luate la reuniunea Consiliului European de saptamana trecuta, cand toate statele UE au cazut de acord ca Moscova e responsabila pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii.

“Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international.

Conform concluziilor, Consiliul European este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila de atac si cu faptul ca nu exista alta explicatie plauzibila.

Precizam ca, in solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii, conform dispozitiilor Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, MAE a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei”, transmite MAE intr-un comunicat.

Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.

The Guardian informeaza ca va fi inchis consulatul Rusiei din orasul american Seattle, ca parte dintr-un pachet de masuri punitive adoptata de Casa Alba in cazul Skripal.

Un oficial de rang inalt a spus ca inchiderea consulatului si expulzarile vor fi facute “in solidaritate cu aliatii nostri cei mai apropiati” ca reactie la “o incercare imprudenta a guvernului (rus – n.red.) de a ucide un cetatean britanic si pe fiica sa cu un agent toxic de productie militara”.

Dar un al doilea oficial a sustinut ca masurile sunt menite a fi, de asemenea, un raspuns la actiunile constante destabilizatoare si agresive ale Moscovei impotriva SUA si aliatilor sai.

Inca de dimineata se vorbea pe surse despre aceasta decizie a Casei Albe, asa ca Moscova a anuntat deja ca va lua masuri de retorsiune impotriva Washingtonului daca SUA vor expulza diplomati rusi pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic din Marea Britanie, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal.

48 dintre functionarii expulzati din SUA lucreaza in ambasada rusa din Washington si 12 la misiunea rusa de la ONU. Americanii ii acuza ca sunt spioni, angajati in “colectarea agresiva (de informatii – n.red.) aici in SUA”.

Rusii expulzati au 7 zile sa paraseasca tara.

14 state UE iau masuri impotriva Rusiei

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat oficial ca 14 state vor expulza diplomati rusi ca reactie la atacul asupra ex-spionului Skripal din Marea Britanie, atac pentru care UE acuza Moscova.

Iata care sunt statele europene care au anuntat expulzarea unor diplomati rusi: Franta (4 diplomati), Lituania (3), Cehia (3), Danemarca (2), Italia (2), Germania (4), Olanda (2), Romania (1), Polonia (4), Estonia (1), Letonia (1), Finlanda (1). In plus, Ucraina a anuntat ca va expulza 13 diplomati rusi in semn de solidaritate cu Marea Britanie, iar Canada va expulza 4.

Consiliul European sprijina UK

La reuniunea sefilor de stat si de guvern de la Consiliul European din perioada 22-23 martie, Theresa May a venit hotarata sa gaseasca sustinere in ce priveste obtinerea unei declaratii comune de condamnare a Rusiei pentru folosirea unui agent chimic de provenienta militara in tentativa de ucidere a fostului spion Serghei Skipral si a fiicei sale.

Marea Britanie a catalogat evenimentul drept o agresiune militara prin folosirea unei arme chimice pe teritoriul Regatului Unit.

Vineri dimineata, Consiliul European a transmis un mesaj de sustinere fara echivoc a Marii Britanii in cazul Skripal.

“Consiliul este de acord cu evaluarea Guvernului Marii Britanii, ca este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila si ca nu exista nicio alta explicatie plauzibila.

Manifestam o solidaritate neconditionata cu Marea Britanie in fata acestei provocari grave la adresa securitatii noastre comune. Utilizarea armelor chimice, inclusiv utilizarea oricaror substante toxice ca arme, este complet inacceptabila, trebuie condamnata in mod sistematic si riguros si constituie o amenintare la adresa securitatii noastre”, se arata in mesajul comun al liderilor din statele membre UE.

HotNews, ziare.com