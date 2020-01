Roche Romania, amendata cu 12,8 milioane euro pentru cum a facut bani pe spatele pacientilor cu cancer. Reactia companiei

Consiliul Concurentei a anuntat, miercuri, ca a sanctionat compania farmaceutica Roche Romania cu amenzi in valoare totala de 59,96 milioane de lei (12,85 milioane de euro) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata unor produse oncologice din Romania. Sanctiunile au fost aplicate in urma a doua investigatii declansate in anul 2017.

“In cadrul primei investigatii, autoritatea de concurenta a constatat ca, in perioada 2017-2019, producatorul Roche a adoptat o strategie comerciala menita sa elimine concurenta la licitatii si sa intarzie intrarea pe piata a unor medicamente similare”, precizeaza autoritatea de concurenta intr-un comunicat.

Comportamentul Roche s-a manifestat, in cursul anului 2017, in contextul participarii la achizitia publica centralizata pentru medicamente ce contin substantele Rituximab si Trastuzumab, in cadrul programului national de oncologie, precum si in cadrul a 47 de licitatii organizate la nivel de spital pentru aprovizionarea cu aceleasi medicamente.

Medicamentele avand substantele active Rituximab, Trastuzumab si Bevacizumab se folosesc in cazul mai multor afectiuni oncologice, printre care: leucemie limfocitara cronica, cancer mamar, cancer ovarian, cancer renal s.a.

Pentru a evita monopolizarea pietei distributiei unui medicament, legislatia in vigoare prevede ca un producator este obligat sa furnizeze medicamente catre minim trei distribuitori.

“Astfel, desi Roche a vandut medicamentele ce contineau Rituximab si Trastuzumab catre distribuitorii parteneri, care i-au fost si concurenti in aceste licitatii, pretul oferit distribuitorilor a fost mai mare decat pretul sau de ofertare la licitatiile publice.

In felul acesta, Roche si-a eliminat concurenta la licitatii, deoarece distribuitorii nu au putut participa in cadrul acestor proceduri in conditii rezonabile, care sa le asigure desfasurarea activitatii in mod eficient (profitabil)”, spun reprezentantii Consiliului Concurentei.

Continuarea pe ziare.com