ROBOR creşte rapid, tranzacțiile imobiliare scad accelerat

Numărul de tranzacţii imobiliare înregistrate în luna mai în România a fost 58.794, cu 5% mai mic decât în aceeaşi lună a anului trecut, când totalul tranzacțiilor a fost de 61.858, arată datele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Una dintre explicatii consta in faptul ca in ultimele luni indicele ROBOR, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut puternic, ieri acesta ajungand la 2, 98%, nivel asemanator celui inregistrat in octombrie 2014. „Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, la nivel naţional, în cea de-a cincea lună a acestui an este cu 3.064 mai mic faţă de luna mai 2017”, arată ANCPI.

În luna mai, cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Bucureşti – 7.833, Timiş – 3.497 şi Cluj – 3.454.

De cealaltă parte, judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă sunt Covasna – 428, Sălaj – 373 şi Gorj – 368. Totodată, numărul ipotecilor, la nivel naţional a fost de 29.837, cu 8.533 mai mare decât în luna mai a anului 2017. Cele mai multe operaţiuni de acest gen au fost înregistrate, luna trecută, în Bucureşti – 6.776, Braşov – 3.136 şi Constanţa – 2.082. La polul opus, se află judeţele Gorj – 97, Harghita – 69 şi Sălaj – 63. Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Timiş – 957, Arad – 932 şi Dolj – 844. Numărul de tranzacţii imobiliare înregistrate anul trecut în România a fost 627.802, dintre care 19,8% numai în Bucureşti şi Ilfov, arată datele ANCPI, informează NewMoney.

ROBOR 3%

Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,89%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Indicele a crescut accelerat începând din 13 aprilie, când a atins nivelul de 2,07%. Totodată, indicele Robor la şase luni a crescut la 3%, cel mai mare nivel din 30 septembrie 2014, când a fost 3,03%. BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,50% pe an.