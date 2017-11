Robor creste la un nou maxim si odata cu el ratele la banci ale romanilor. Cel mai mare nivel din octombrie 2014

Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut, miercuri, pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Marti, indicatorul Robor la 3 luni a urcat la 1,92%.

Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Nivelul atins miercuri – 2,06% – este cel mai mare din 31 octombrie 2014, cand a atins pragul de 2,07%.

Indicatorul a crescut accelerat din data de 18 septembrie, cand a atins nivelul de 1%.

Indicele Robor la 6 luni a crescut miercuri la 2,17%, cel mai mare nivel din 10 noiembrie 2014, cand a fost 2,22%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei.

Evolutia dobanzilor pe piata monetara este de obicei corelata cu evolutia randamentelor la titlurile de stat. Dobanzile interbancare au scazut puternic anul trecut, iar Robor la 3 luni a inregistrat in septembrie si in octombrie 2016 un nivel minim istoric de 0,68% pe an.

Dobanzile au reintrat pe o traiectorie ascendenta de la finalul lunii octombrie 2016, chiar daca au stagnat, o lunga perioada, intre 0,8% si 0,9%, pentru Robor la 3 luni.

ziare.com