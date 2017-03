RISE Project: Dragnea si filiera braziliana. Seful PSD: Nu am nicio afacere, nicio proprietate in Brazilia. E o legenda

O ancheta jurnalistica publicata, miercuri, sugereaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-ar fi consolidat influenta, folosindu-se de un cerc restrans de oameni de incredere, care de aproape zece ani s-ar intalni secret in Brazilia si ar face afaceri.

Insa seful social-democratilor sustine ca de 11 ani merge in Brazilia, dar ca nu are afaceri sau locuinte acolo.

Din asa-zisul cerc de apropiati ai lui Dragnea facea parte si milionarul Costel Comana, patronul Regiotrans, care s-a sinucis in avion in 2015, se arata in ancheta RISE Project.

“RISE Project a investigat modul in care si-a construit Dragnea puterea politica si economica si a descoperit ca premierul Grindeanu nu este singurul interpus al sefului PSD. In ultimii zece ani, Dragnea si-a consolidat influenta, folosindu-se de un cerc restrans de oameni de incredere”, scriu jurnalistii de investigatii, vorbind despre “filiera braziliana a grupului care l-a ajutat si, la randul lui, a profitat de ascensiunea politica a lui Dragnea: grupul din Cumbuco”.

Jurnalistii ii numesc pe acesti milionari “oamenii lui Dragnea”. Printre ei se numara Mugurel Gheorghias, zis si “Melcul”, fost coleg de facultate al sefului PSD. Gheorghias a fost si in trupa rock pe care o avea Dragnea in tinerete.

Mugurel Gheorghias este actionar al firmei Tel Drum si a infiintat in Brazilia o firma pentru investitii in hoteluri si restaurante inca din anul 2010.

RISE Project mai sustine ca “Gheorghias a introdus de cel putin sase ori in Brazilia, in 2010-2011, bani descrisi drept ‘investitii directe din Romania’”.

La randul sau, Comana, tot fost coleg de facultate cu Dragnea, a infiintat alte doua societati comerciale pe malul Atlanticului, “cu ajutorul aceluiasi localnic care apare in firma lui Gheorghias”.

Jurnalistii de investigatie mai sustin ca au identificat si o vila “cu piscina si teren de tenis unde petreceau Dragnea, Comana, Gheorghias si alti apropiati”.

Cum se apara seful PSD

Dupa aparitia in presa a acestor informatii, Dragnea a asigurat ca nu are nicio proprietate in Brazilia si ca aceasta este “o legenda” care circula de multi ani.

Intrebat de un jurnalist daca a avut sedinte in Fortaleza, Brazilia, seful PSD a spus ca nu, potrivit News.ro. “Nu am avut nicio sedinta in Fortaleza. Sunt sigur. Sedintele le-am tinut aici”, a aratat el.

Referitor la presupuse afaceri in tara de peste ocean, Dragnea a precizat, vizibil iritat, ca toate aceste speculatii sunt false.

“Doamna, eu nu am nicio afacere in Brazilia, nu am nicio proprietate in Brazilia. E o legenda care circula de foarte multi ani. Daca dumneavoastra sau altii imi gasiti acolo proprietati, va promit ca le donez”, a mentionat Liviu Dragnea.

“Eu merg in Brazilia de 11 ani si va anunt si ii anunt pe toti cei care sunt preocupati de asta ca o sa mai merg. Asa cum am mai mers si in alte locuri din lume, am stat in Brazilia in foarte multe locuri. Brazilia e o tara mare. Nu am facut nimic ilegal. Din cate stiu eu, am avut si inca am dreptul sa circul in aceasta lume, punct”, a continuat liderul PSD.

Intrebat de cate ori a stat pe strada Cocotierilor din Fortaleza, Dragnea a spus ca nu cunoaste aceasta strada.

El a mai fost intrebat si ce a facut cu cei 4,9 milioane de lei pe care i-ar fi incasat de la Costel Comana, seful PSD a raspuns ironic ca “a cumparat cocotieri”

Fostul prefect de Teleorman si sef al filialei judetene a partidului, Teodor Nitulescu, a povestit in octombrie 2015, intr-o emisiune televizata, cum era invitat de Liviu Dragnea in Brazilia.

“Bai, zice, ‘hai sa mergem pana in Brazilia, facem o vizita’. Eu zic – era prin februarie – ‘pai de ce sa mergem, ce sa cautam, e frumos, dar unde mergem?’. ‘Mergem, ca am eu acolo cu Mazare o chestie misto in Brazilia’”, spunea fostul prefect de Teleorman, potrivit Digi 24.

Nitulescu a mai spus si ca Dragnea i-a propus sa “faca jumi-juma” compania Tel Drum si a mai facut dezvaluiri despre excursiile lui Dragnea si Radu Mazare, fostul primar al Constantei, in tara de peste ocean.

“Se duceau (Dragnea si Mazare – n.red.) an de an domnule, de doua ori pe an, de trei ori pe an… Evident, pai cum, aveau, cumparasera (….) Facusera o casa mare de vacanta, adica era o chestie. Se ducea cu oameni din Tel Drum acolo, cu prieteni apropiati, cu Fiscuci (Marian Fiscuci, fost coleg de liceu al lui Dragnea, administrator al Tel Drum – n.red.), cu directorul Pitis (Petre Pitis, director general al Tel Drum – n.red.). Pai, da, era notorie chestiunea asta”, a aratat Teodor Nitulescu.